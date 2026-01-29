https://sputnik-georgia.ru/20260129/spiker-parlamenta-gruzii-nazval-datu-vystupleniya-prezidenta-s-ezhegodnym-dokladom-296871996.html

Спикер парламента Грузии назвал дату выступления президента с ежегодным докладом

Спикер парламента Грузии назвал дату выступления президента с ежегодным докладом

Sputnik Грузия

Парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за... 29.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-29T21:49+0400

2026-01-29T21:49+0400

2026-01-29T21:49+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

михаил кавелашвили

парламент грузии

президент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292053755_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e41d1140d776dbe2adbe34cc9c958ebb.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представит свой ежегодный доклад парламенту во вторник, 17 февраля, на следующей сессионной неделе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро. После завершения выступления президента слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп. А далее будет заключительное слово президента. По его словам, парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за границу. "Важно, чтобы правительство и премьер-министр были представлены и во время ежегодного доклада президента, мы в ходе общих консультаций договорились о том, что ежегодный доклад президента будет представлен на следующей сессии, во вторник", – заявил Папуашвили. Согласно регламенту, в день ежегодного доклада президента на пленарном заседании не обсуждаются никакие другие вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил кавелашвили, парламент грузии, президент грузии