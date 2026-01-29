https://sputnik-georgia.ru/20260129/spiker-parlamenta-gruzii-nazval-datu-vystupleniya-prezidenta-s-ezhegodnym-dokladom-296871996.html
Спикер парламента Грузии назвал дату выступления президента с ежегодным докладом
Спикер парламента Грузии назвал дату выступления президента с ежегодным докладом
Sputnik Грузия
Парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за... 29.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-29T21:49+0400
2026-01-29T21:49+0400
2026-01-29T21:49+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
михаил кавелашвили
парламент грузии
президент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292053755_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e41d1140d776dbe2adbe34cc9c958ebb.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представит свой ежегодный доклад парламенту во вторник, 17 февраля, на следующей сессионной неделе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро. После завершения выступления президента слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп. А далее будет заключительное слово президента. По его словам, парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за границу. "Важно, чтобы правительство и премьер-министр были представлены и во время ежегодного доклада президента, мы в ходе общих консультаций договорились о том, что ежегодный доклад президента будет представлен на следующей сессии, во вторник", – заявил Папуашвили. Согласно регламенту, в день ежегодного доклада президента на пленарном заседании не обсуждаются никакие другие вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/08/292053755_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_96f8908162f71ed32639d5681d1e98a8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил кавелашвили, парламент грузии, президент грузии
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, михаил кавелашвили, парламент грузии, президент грузии
Спикер парламента Грузии назвал дату выступления президента с ежегодным докладом
Парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за границу
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представит свой ежегодный доклад парламенту во вторник, 17 февраля, на следующей сессионной неделе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро.
После завершения выступления президента слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп. А далее будет заключительное слово президента.
"Согласно регламенту парламента Грузии, первое пленарное заседание весенней сессии обычно включает в себя ежегодный доклад президента, и эта дата может быть изменена по согласованию со спикером парламента", – заявил Папуашвили.
По его словам, парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за границу.
"Важно, чтобы правительство и премьер-министр были представлены и во время ежегодного доклада президента, мы в ходе общих консультаций договорились о том, что ежегодный доклад президента будет представлен на следующей сессии, во вторник", – заявил Папуашвили.
Согласно регламенту, в день ежегодного доклада президента на пленарном заседании не обсуждаются никакие другие вопросы.