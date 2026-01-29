Грузия
Спикер парламента Грузии назвал дату выступления президента с ежегодным докладом
Спикер парламента Грузии назвал дату выступления президента с ежегодным докладом
Парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за границу
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представит свой ежегодный доклад парламенту во вторник, 17 февраля, на следующей сессионной неделе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро. После завершения выступления президента слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп. А далее будет заключительное слово президента. По его словам, парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за границу. "Важно, чтобы правительство и премьер-министр были представлены и во время ежегодного доклада президента, мы в ходе общих консультаций договорились о том, что ежегодный доклад президента будет представлен на следующей сессии, во вторник", – заявил Папуашвили. Согласно регламенту, в день ежегодного доклада президента на пленарном заседании не обсуждаются никакие другие вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за границу
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили представит свой ежегодный доклад парламенту во вторник, 17 февраля, на следующей сессионной неделе, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании бюро.
После завершения выступления президента слово будет предоставлено председателям парламентских фракций и политических групп. А далее будет заключительное слово президента.

"Согласно регламенту парламента Грузии, первое пленарное заседание весенней сессии обычно включает в себя ежегодный доклад президента, и эта дата может быть изменена по согласованию со спикером парламента", – заявил Папуашвили.

По его словам, парламент провел консультации с президентом, и при выборе даты стороны приняли во внимание запланированный на следующей неделе визит премьер-министра Грузии за границу.
"Важно, чтобы правительство и премьер-министр были представлены и во время ежегодного доклада президента, мы в ходе общих консультаций договорились о том, что ежегодный доклад президента будет представлен на следующей сессии, во вторник", – заявил Папуашвили.
Согласно регламенту, в день ежегодного доклада президента на пленарном заседании не обсуждаются никакие другие вопросы.
