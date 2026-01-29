https://sputnik-georgia.ru/20260129/vspyshka-virusa-nipakh-est-li-risk-rasprostraneniya-opasnogo-zabolevaniya-v-gruzii-296853634.html
Вспышка вируса Нипах: есть ли риск распространения опасного заболевания в Грузии?
29.01.2026
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Специалисты провели исследования летучих мышей в Грузии и не выявили у них вирус Нипах, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе. Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток. Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным. Как отметил специалист, вирус Нипах, наряду с вирусом Эбола, считается одним из вирусов, вызывающих высокую смертность. "Это особый вирус, ВОЗ считает его одним из самых опасных. Он может вызывать очень высокую смертность, которая составляет 45-70%", – сказал Чхаидзе. Он также выразил сомнение, что вирус Нипах станет проблемой для Грузии. По его словам, эти страны – Бангладеш, Индия, Гонконг, Малайзия и Филиппины. Наиболее вероятный способ распространения вируса, как рассказал врач, употребление пальмового сока, куда могут попасть фекалии или слюна летучих мышей. Как отметил Чхаидзе, Грузии или любой другой стране нет необходимости вводить особый контроль над пассажирами, прибывающими из Индии. В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Специалисты провели исследования летучих мышей в Грузии и не выявили у них вирус Нипах, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе.
Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток. Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным.
"В Грузии были проведены исследования летучих мышей, и вирус Нипах у них обнаружен не был. Что касается симптомов, то болезнь начинается как обычный грипп, но затем происходит повреждение мозга. Смерть наступает из-за воспаления головного мозга, отека и комы", – сказал Чхаидзе.
Как отметил специалист, вирус Нипах, наряду с вирусом Эбола, считается одним из вирусов, вызывающих высокую смертность.
"Это особый вирус, ВОЗ считает его одним из самых опасных. Он может вызывать очень высокую смертность, которая составляет 45-70%", – сказал Чхаидзе.
Он также выразил сомнение, что вирус Нипах станет проблемой для Грузии.
"Этот вирус существует уже давно, первая вспышка произошла в Малайзии в 1998 году. За этим вирусом ведется наблюдение в течение 27 лет, и не было зарегистрировано ни одного случая его распространения за пределами пяти стран, где он был обнаружен", – сказал Чхаидзе.
По его словам, эти страны – Бангладеш, Индия, Гонконг, Малайзия и Филиппины. Наиболее вероятный способ распространения вируса, как рассказал врач, употребление пальмового сока, куда могут попасть фекалии или слюна летучих мышей.
Как отметил Чхаидзе, Грузии или любой другой стране нет необходимости вводить особый контроль над пассажирами, прибывающими из Индии.
"Это касается не только Индии, но и конкретно той провинции Индии, где произошла вспышка. Это небольшой район, речь идет о двух инфицированных пациентах", – утверждает Чхаидзе.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.