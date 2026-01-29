https://sputnik-georgia.ru/20260129/vspyshka-virusa-nipakh-est-li-risk-rasprostraneniya-opasnogo-zabolevaniya-v-gruzii-296853634.html

Вспышка вируса Нипах: есть ли риск распространения опасного заболевания в Грузии?

Вспышка вируса Нипах: есть ли риск распространения опасного заболевания в Грузии?

Sputnik Грузия

Вспышка смертельного вируса Нипах заставила страны Азии проверять прибывающих из Индии пассажиров 29.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-29T09:01+0400

2026-01-29T09:01+0400

2026-01-29T09:01+0400

новости

общество

грузия

малайзия

индия

иване чхаидзе

бангладеш

вирус

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1d/263251830_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3610b7a92cac895523cdbbad7e715fda.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Специалисты провели исследования летучих мышей в Грузии и не выявили у них вирус Нипах, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе. Вирус Нипах называют одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток. Нипах распространяют летучие лисицы и мыши, он может передаваться и домашним животным. Как отметил специалист, вирус Нипах, наряду с вирусом Эбола, считается одним из вирусов, вызывающих высокую смертность. "Это особый вирус, ВОЗ считает его одним из самых опасных. Он может вызывать очень высокую смертность, которая составляет 45-70%", – сказал Чхаидзе. Он также выразил сомнение, что вирус Нипах станет проблемой для Грузии. По его словам, эти страны – Бангладеш, Индия, Гонконг, Малайзия и Филиппины. Наиболее вероятный способ распространения вируса, как рассказал врач, употребление пальмового сока, куда могут попасть фекалии или слюна летучих мышей. Как отметил Чхаидзе, Грузии или любой другой стране нет необходимости вводить особый контроль над пассажирами, прибывающими из Индии. В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

малайзия

индия

бангладеш

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, общество, грузия, малайзия, индия, иване чхаидзе, бангладеш, вирус