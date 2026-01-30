https://sputnik-georgia.ru/20260130/biznesu-v-gruzii-zapretyat-zanimatsya-obschestvenno-politicheskoy-deyatelnostyu-296869060.html
Бизнесу в Грузии запретят заниматься общественно-политической деятельностью
Бизнесу в Грузии запретят заниматься общественно-политической деятельностью
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" выступила с инициативой внесения поправок в Кодекс административных правонарушений об ограничении деятельности предприятий вне бизнеса. Согласно поправкам, осуществление субъектом предпринимательства общественно-политической деятельности, не связанной с его основной предпринимательской деятельностью, станет административным нарушением. В случае установления факта правонарушения компания оштрафует субъект предпринимательства на 20 000 лари, а в случае повторного и каждого последующего совершения действия – на 40 000 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
11:51 30.01.2026 (обновлено: 12:58 30.01.2026)
