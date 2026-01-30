https://sputnik-georgia.ru/20260130/est-li-v-gruzii-perspektiva-snizheniya-tsen-na-toplivo--mneniya-storon-296896329.html
Есть ли в Грузии перспектива снижения цен на топливо – мнения сторон
Есть ли в Грузии перспектива снижения цен на топливо – мнения сторон
Sputnik Грузия
Цены на топливо в Грузии значительно ниже, чем в европейских странах, что, в частности, обусловлено тем, что акцизный налог в Грузии примерно в 3 раза ниже... 30.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-30T19:58+0400
2026-01-30T19:58+0400
2026-01-30T20:12+0400
грузия
экономика
новости
мариам квривишвили
ираклий кобахидзе
нефтепродукты
бензин
сгб
цены
цены на топливо
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49378135e3abc17f39617421e99de20f.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Перспектива снижения цен на топливо в Грузии существует, говорится в сообщении администрации правительства по итогам встречи с представителями бизнеса этой сферы. Встречи с бизнесом проводятся в Грузии в рамках работы правительственной комиссии, изучающей цены на продукты питания, медикаменты и топливо. По данным администрации правительства, премьер-министр Грузии выслушал мнения представителей топливных компаний о том, как они оценивают ситуацию на рынке, работу цепочки поставок, а также механизм ценообразования. "Мы говорили о том, какие ресурсы для оптимизации могут существовать с точки зрения цепочек поставок или другими путями. На встрече мы также отметили, что в секторе реализации нефтепродуктов в Грузии оперирует очень много экономических субъектов, высока конкуренция, и это ясно видно невооруженным глазом", – заявил генеральный директор компании "Висол" Василий Хорава после встречи. По оценке министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, встреча с крупными компаниями, работающими в топливном секторе, была плодотворной. По заявлению министра, акцизный сбор является главным определяющим фактором того, почему топливо в Грузии дешевле, чем в Европе. Встреча с представителями топливного бизнеса была последней в рамках правительственной комиссии. Уже на следующей неделе к изучению вопроса приступит парламентская комиссия. Отдельно изучением вопроса цен занимается СГБ Грузии. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/18/261447345_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_04a425207e0e9d5952dc75dc3ebb511d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, нефтепродукты, бензин, сгб, цены, цены на топливо
грузия, экономика, новости, мариам квривишвили, ираклий кобахидзе, нефтепродукты, бензин, сгб, цены, цены на топливо
Есть ли в Грузии перспектива снижения цен на топливо – мнения сторон
19:58 30.01.2026 (обновлено: 20:12 30.01.2026)
Цены на топливо в Грузии значительно ниже, чем в европейских странах, что, в частности, обусловлено тем, что акцизный налог в Грузии примерно в 3 раза ниже, говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Перспектива снижения цен на топливо в Грузии существует, говорится в сообщении администрации правительства по итогам встречи с представителями бизнеса этой сферы.
Встречи с бизнесом проводятся в Грузии в рамках работы правительственной комиссии, изучающей цены на продукты питания, медикаменты и топливо.
"В отличие от продовольственных товаров, цены на топливо в Грузии значительно ниже, чем в европейских странах, что, в частности, обусловлено тем, что акцизный налог в Грузии примерно в 3 раза ниже соответствующего налога, установленного в европейских странах, однако, несмотря на это, возможна определенная дискуссия о снижении цен", – говорится в пресс-релизе, распространенном правительственной администрацией.
По данным администрации правительства, премьер-министр Грузии выслушал мнения представителей топливных компаний о том, как они оценивают ситуацию на рынке, работу цепочки поставок, а также механизм ценообразования.
"Мы говорили о том, какие ресурсы для оптимизации могут существовать с точки зрения цепочек поставок или другими путями. На встрече мы также отметили, что в секторе реализации нефтепродуктов в Грузии оперирует очень много экономических субъектов, высока конкуренция, и это ясно видно невооруженным глазом", – заявил генеральный директор компании "Висол" Василий Хорава после встречи.
По оценке министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, встреча с крупными компаниями, работающими в топливном секторе, была плодотворной.
По заявлению министра, акцизный сбор является главным определяющим фактором того, почему топливо в Грузии дешевле, чем в Европе.
"Несмотря на этот факт, для государства очень важно вместе с частным сектором продолжить работу и обсуждение того, какие ресурсы можно найти совместными усилиями для снижения цен на топливо", – заявила Квривишвили.
Встреча с представителями топливного бизнеса была последней в рамках правительственной комиссии.
Уже на следующей неделе к изучению вопроса приступит парламентская комиссия. Отдельно изучением вопроса цен занимается СГБ Грузии.
Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.