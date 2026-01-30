Есть ли в Грузии перспектива снижения цен на топливо – мнения сторон

https://sputnik-georgia.ru/20260130/est-li-v-gruzii-perspektiva-snizheniya-tsen-na-toplivo--mneniya-storon-296896329.html

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Перспектива снижения цен на топливо в Грузии существует, говорится в сообщении администрации правительства по итогам встречи с представителями бизнеса этой сферы. Встречи с бизнесом проводятся в Грузии в рамках работы правительственной комиссии, изучающей цены на продукты питания, медикаменты и топливо. По данным администрации правительства, премьер-министр Грузии выслушал мнения представителей топливных компаний о том, как они оценивают ситуацию на рынке, работу цепочки поставок, а также механизм ценообразования. "Мы говорили о том, какие ресурсы для оптимизации могут существовать с точки зрения цепочек поставок или другими путями. На встрече мы также отметили, что в секторе реализации нефтепродуктов в Грузии оперирует очень много экономических субъектов, высока конкуренция, и это ясно видно невооруженным глазом", – заявил генеральный директор компании "Висол" Василий Хорава после встречи. По оценке министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, встреча с крупными компаниями, работающими в топливном секторе, была плодотворной. По заявлению министра, акцизный сбор является главным определяющим фактором того, почему топливо в Грузии дешевле, чем в Европе. Встреча с представителями топливного бизнеса была последней в рамках правительственной комиссии. Уже на следующей неделе к изучению вопроса приступит парламентская комиссия. Отдельно изучением вопроса цен занимается СГБ Грузии. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

