Граждан Грузии предупредят о последствиях нелегального пребывания в США

Граждан Грузии предупредят о последствиях нелегального пребывания в США

Sputnik Грузия

30.01.2026

2026-01-30T17:55+0400

2026-01-30T17:55+0400

2026-01-30T18:07+0400

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Посольство США начало процедуру предупреждения граждан Грузии, просрочивших срок американской визы, о последствиях нелегального пребывания. Гражданам Грузии для поездок в США необходима виза. Виза выдается на определенный срок в зависимости от цели поездки. По данным посольства, граждан Грузии, которые, возможно, просрочили сроки пребывания в США, проинформируют о том, как проверить сроки пребывания, и о последствиях нелегального нахождения. Проверка статуса возможна на странице службы таможни и охраны границ США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

