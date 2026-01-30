https://sputnik-georgia.ru/20260130/grazhdan-gruzii-predupredyat-o-posledstviyakh-nelegalnogo-prebyvaniya-v-ssha-296878616.html
Граждан Грузии предупредят о последствиях нелегального пребывания в США
30.01.2026
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Посольство США начало процедуру предупреждения граждан Грузии, просрочивших срок американской визы, о последствиях нелегального пребывания. Гражданам Грузии для поездок в США необходима виза. Виза выдается на определенный срок в зависимости от цели поездки. По данным посольства, граждан Грузии, которые, возможно, просрочили сроки пребывания в США, проинформируют о том, как проверить сроки пребывания, и о последствиях нелегального нахождения. Проверка статуса возможна на странице службы таможни и охраны границ США.
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Посольство США начало процедуру предупреждения граждан Грузии, просрочивших срок американской визы, о последствиях нелегального пребывания.
Гражданам Грузии для поездок в США необходима виза. Виза выдается на определенный срок в зависимости от цели поездки.
По данным посольства, граждан Грузии, которые, возможно, просрочили сроки пребывания в США, проинформируют о том, как проверить сроки пребывания, и о последствиях нелегального нахождения.
Проверка статуса возможна на странице
службы таможни и охраны границ США.