https://sputnik-georgia.ru/20260130/gruziya--malenkaya-strana-skhemy-donorov-ne-ostanutsya-skrytymi--papuashvili-296875744.html

Грузия – маленькая страна, схемы доноров не останутся скрытыми – Папуашвили

Грузия – маленькая страна, схемы доноров не останутся скрытыми – Папуашвили

Sputnik Грузия

Парламент Грузии на следующей неделе зарегистрирует пакет поправок, предполагающих ужесточение закона "О грантах" 30.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-30T12:52+0400

2026-01-30T12:52+0400

2026-01-30T13:01+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

гранты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291588929_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e56ad5656873956cfa4524f375af6a76.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Иностранные фонды и доноры пытаются обойти грузинское законодательство, заменяя грантовые соглашения прямым перечислением средств физическим лицам и их наймом для участия в политической деятельности, однако подобные схемы не могут остаться незамеченными, поскольку Грузия – небольшая страна, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. "Грузинская мечта" инициировала ужесточение закона "О грантах", расширив контроль над иностранным финансированием. Поправки предусматривают уголовную ответственность за получение средств из-за рубежа и запрет членства в партиях для сотрудников организаций с иностранным финансированием свыше 20% дохода. Законопроект направлен на предотвращение внешнего влияния на политику и общественную жизнь Грузии. "Хочу сказать всем донорам и иностранным фондам в Грузии и напомнить им то, что они и так прекрасно знают: Грузия – маленькая страна, здесь все всех знают. Здесь ничего нельзя скрыть. То, что иностранные фонды и доноры заменили грантовые договоры прямыми перечислениями средств физическим лицам и их наймом, – они что, думают, это можно скрыть?!" – сказал Папуашвили. Он подчеркнул, что грузинский народ на законодательном уровне, в том числе подтвердив свою позицию на выборах 2024 года, четко обозначил правила: иностранцы, желающие финансировать деятельность, направленную на влияние на политику в стране, обязаны получить на это согласие. Глава законодательного органа также указал на еще одну схему, при которой доноры либо маскируют гранты под другие формы финансирования, либо самостоятельно расходуют средства, фактически становясь политическими акторами. По его словам, и в этих случаях необходимо согласие грузинского народа, представителем которого является правительство Грузии. Что меняется в законе "О грантах" Парламент Грузии на следующей неделе зарегистрирует пакет поправок, предполагающих ужесточение закона "О грантах". Пакет разработан правящей партией "Грузинская мечта", и он предполагает установление уголовной ответственности за нарушение правил, установленных законом "О грантах". В пакете законопроектов уточняется определение грантов. Согласно новшеству, грантом также будут считаться средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с убеждением или намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. А также для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, и для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или отношений правительства иностранного государства или иностранной политической партии . Получение такого гранта лицом возможно только с предварительного разрешения правительства Грузии. Грантом будут считаться и деньги, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или другими видами помощи. Если страна наймет экспертов в Грузии за деньги, это будет считаться грантом. Изменения затронут иностранные организации, фактически работающие в стране, а также филиалы и представительства зарубежных компаний. Законом устанавливается понятие юридического лица другого государства, деятельность которого в существенной степени включает в себя активность по вопросам, связанным с Грузией. По закону такое юридическое лицо может получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии. В противном случае на нее будет возложена уголовная ответственность. Также, по новым правилам, если представительство, филиал или отделение нерезидента юридического лица получает грант, в том числе от того юридического лица, филиалом которого оно является, этому филиалу требуется предварительное согласие правительства Грузии на получение гранта. Законопроектом определяется, что получение этим филиалом гранта без согласия повлечет за собой административную ответственность в виде штрафа в двукратном размере незаконно полученного гранта. Еще одним новшеством станет введение в законодательство понятия "внешний лоббизм". В частности, прямая или косвенная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или иного преимущества гражданину или юридическому лицу другого государства за осуществление деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. Кроме того, поправки будут внесены и в другие законы. Так, цель осуществления деятельности по политическим вопросам Грузии будет считаться отягчающим обстоятельством при обвинении в отмывании денежных средств и повлечет за собой лишение свободы на срок от 9 до 12 лет. Кроме того, пакет вводит уголовную ответственность для руководителей партий, получающих иностранное финансирование. Это нарушение повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260130/zakon-o-grantakh-uzhestochaetsya--novye-pravila-296863455.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, гранты