Грузия и Южная Корея станут экономическими партнерами – названы сроки подписания договора
Грузия и Южная Корея станут экономическими партнерами – названы сроки подписания договора
30.01.2026
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Грузия и Южная Корея достигли договоренности о заключении Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве, юридические группы сейчас работают над окончательной редакцией текста для подписания в этом году, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе. Об этом он рассказал в интервью южнокорейскому изданию The Korea Herald, подчеркнув стратегическую роль Грузии в Транскаспийском транспортном коридоре. По его словам, страна является ключевым связующим звеном между Востоком и Западом. Ранее, в ноябре 2025 года, в Тбилиси открылся офис Агентства по содействию торговле и инвестициям Южной Кореи (KOTRA). KOTRA – некоммерческая организация, созданная корейским правительством для продвижения торговли между Кореей и другими странами, с 129 представительствами в 84 странах мира. На церемонии открытия замминистра экономики Тамар Иоселиани отметила, что соглашение об экономическом партнерстве откроет новые возможности для торговли, инвестиций и широкого экономического сотрудничества. Реализация потенциала Грузии как регионального хаба предполагает развитие инфраструктуры, транспорта и логистики, а также коммуникаций, энергетики, технологий, образования и финансовой системы.Дипломатические отношения между Грузией и Южной Кореей установлены в декабре 1992 года. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслей. В ноябре 2020 года они объявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
