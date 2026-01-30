Грузия в условиях геополитической турбулентности: "круглый стол" экспертов в Тбилиси
Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов на тему "Грузия в меняющемся мире" состоялся в Тбилиси.
Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов на тему "Грузия в меняющемся мире" состоялся в Тбилиси.
Грузия не может вести свою политику изолированно, будто вокруг никого нет и можно делать что угодно, считает политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.
Грузия не может вести свою политику изолированно, будто вокруг никого нет и можно делать что угодно, считает политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.
"Политика – это не пансион благородных девиц. Можно сколько угодно говорить о ценностях и принципах, но в реальности государствам постоянно приходится выбирать, какой частью суверенитета пожертвовать ради безопасности и выживания", – считает Девдариани.
"Политика – это не пансион благородных девиц. Можно сколько угодно говорить о ценностях и принципах, но в реальности государствам постоянно приходится выбирать, какой частью суверенитета пожертвовать ради безопасности и выживания", – считает Девдариани.
Журналист Заза Давитая считает, что ключевой вопрос сегодня – насколько грузинская власть в условиях глобального кризиса действительно выражает волю собственного народа и способна принимать самостоятельные решения.
Журналист Заза Давитая считает, что ключевой вопрос сегодня – насколько грузинская власть в условиях глобального кризиса действительно выражает волю собственного народа и способна принимать самостоятельные решения.
По его мнению, общество в стране ослаблено, демографически и ценностно размыто, а пространство для полноценной общественной дискуссии искусственно сужено, что снижает реальное влияние граждан на стратегический выбор государства.
По его мнению, общество в стране ослаблено, демографически и ценностно размыто, а пространство для полноценной общественной дискуссии искусственно сужено, что снижает реальное влияние граждан на стратегический выбор государства.
Отдельно Давитая раскритиковал политическую систему последних лет, утверждая, что в Грузии фактически исчезла сильная "середина" – общественно-политический слой, способный предлагать взвешенные альтернативы.
Отдельно Давитая раскритиковал политическую систему последних лет, утверждая, что в Грузии фактически исчезла сильная "середина" – общественно-политический слой, способный предлагать взвешенные альтернативы.
После начала конфликта на Украине страна оказалась втянутой в опасную геополитическую игру и стала частью большого противостояния, к которому она оказалась не готова институционально и экономически, считает бывший глава госканцелярии правительства Грузии, директор Института стратегии управления Петре Мамрадзе.
После начала конфликта на Украине страна оказалась втянутой в опасную геополитическую игру и стала частью большого противостояния, к которому она оказалась не готова институционально и экономически, считает бывший глава госканцелярии правительства Грузии, директор Института стратегии управления Петре Мамрадзе.
На фоне демографического спада и экономических рисков для Грузии сегодня важнее не идеология, а холодный расчет и баланс между мировыми центрами силы, отметил Мамрадзе.
На фоне демографического спада и экономических рисков для Грузии сегодня важнее не идеология, а холодный расчет и баланс между мировыми центрами силы, отметил Мамрадзе.
Выход из кризиса он видит в жестком прагматизме: отказе от "красных линий", гибкой внешней политике и ориентации на реальные интересы выживания страны. В качестве примера он приводит проект порта Анаклия и участие в нем Китая как единственного инвестора, которого Россия не станет блокировать.
Выход из кризиса он видит в жестком прагматизме: отказе от "красных линий", гибкой внешней политике и ориентации на реальные интересы выживания страны. В качестве примера он приводит проект порта Анаклия и участие в нем Китая как единственного инвестора, которого Россия не станет блокировать.
Грузия живет в состоянии перманентного кризиса, который стал "нормой", но именно в этой нестабильности впервые с начала 1990-х появилась попытка перейти от формального суверенитета к реальному, считает директор Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий.
Грузия живет в состоянии перманентного кризиса, который стал "нормой", но именно в этой нестабильности впервые с начала 1990-х появилась попытка перейти от формального суверенитета к реальному, считает директор Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий.
Он отметил, что для малых стран в современной геополитике принадлежность к блокам чаще становится источником угроз, а не безопасности, и что стране пора выйти из логики "колониализм – постколониализм" и начать самостоятельно проектировать свое будущее.
Он отметил, что для малых стран в современной геополитике принадлежность к блокам чаще становится источником угроз, а не безопасности, и что стране пора выйти из логики "колониализм – постколониализм" и начать самостоятельно проектировать свое будущее.
"Нам не нужно искать поезд, в который сесть. Поездов много. Вопрос в другом: сможем ли мы построить такую систему железных дорог, чтобы каждый мог ехать на Запад, Восток, Север или Юг и при этом не считался врагом народа", – сказал Русецкий.
"Нам не нужно искать поезд, в который сесть. Поездов много. Вопрос в другом: сможем ли мы построить такую систему железных дорог, чтобы каждый мог ехать на Запад, Восток, Север или Юг и при этом не считался врагом народа", – сказал Русецкий.