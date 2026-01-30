https://sputnik-georgia.ru/20260130/gruziya-v-usloviyakh-geopoliticheskoy-turbulentnosti-kruglyy-stol-ekspertov-v-tbilisi--296894141.html

Грузия в условиях геополитической турбулентности: "круглый стол" экспертов в Тбилиси

Грузия в условиях геополитической турбулентности: "круглый стол" экспертов в Тбилиси

Sputnik Грузия

Круглый стол "Грузия в меняющемся мире" состоялся в Тбилиси по инициативе газеты "Свободная Грузия". В нем приняли участие грузинские эксперты и политологи. 30.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-30T16:42+0400

2026-01-30T16:42+0400

2026-01-30T16:42+0400

мультимедиа

экспертное мнение

тбилиси

грузия

новости грузии в фотографиях

фотоленты

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1e/296887041_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e8d9190df5c118621ea30bdb25716031.jpg

Какую политику нужно вести властям Грузии на фоне кризиса и нестабильности в соседних странах, как сохранить суверенитет государства и защитить национальные ценности - эти и другие темы обсуждали участники встречи.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, экспертное мнение, тбилиси, грузия, новости грузии в фотографиях, фотоленты, фото