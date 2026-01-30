https://sputnik-georgia.ru/20260130/kvaratskheliya-izbezhal-sereznoy-travmy-v-matche-ligi-chempionov-protiv-nyukasla-296875431.html

Кварацхелия избежал серьезной травмы в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла"

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и шестью результативными передачами

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Один из лидеров "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия в последнем туре основного этапа Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла" получил травму и покинул поле уже на 23-й минуте.Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике прокомментировал травму грузинского игрока."У Кварацхелия болит лодыжка. Это сложный вопрос. Будем ждать результатов медицинских обследований, и, надеюсь, у меня будут хорошие новости", – сказал Энрике.Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Ньюкаслом" завершился со счетом 1:1. Перед тем как покинуть поле, Кварацхелия отличился голевой передачей. На 8-й минуте гол забил Витинья.Действующие победители Лиги чемпионов, "Пари Сен-Жермен", завершили регулярный сезон ЛЧ на 11-м месте и начнут плей-офф с 1/16 финала.По причине травмы Кварацхелия пропустит 10 дней, а после восстановления сможет вернуться к игре.В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и шестью результативными передачами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

