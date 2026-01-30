https://sputnik-georgia.ru/20260130/na-nezakonnoy-boyne-ptitsy-na-zapade-gruzii-vyyavleny-kriticheskie-narusheniya--obekt-zakryt-296897214.html
На незаконной бойне птицы на западе Грузии выявлены критические нарушения – объект закрыт
На незаконной бойне птицы на западе Грузии выявлены критические нарушения – объект закрыт
Sputnik Грузия
На объекте было опечатано 109 килограммов птицы (кур), забитой без ветеринарного надзора 30.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-30T21:51+0400
2026-01-30T21:51+0400
2026-01-30T21:51+0400
грузия
новости
общество
терджола
имерети
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24618/49/246184989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d3aaa257e45629eb4983c0a745486f1.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производство нелегальной бойни птицы в селе Эцери района Терджола (регион Имерети), говорится в сообщении на сайте ведомства. В ходе государственного контроля на объекте были зафиксированы критические несоответствия: деятельность осуществлялась без регистрации в качестве бизнес-оператора и без обязательного признания, выданного Национальным агентством продовольствия. На объекте было опечатано 109 килограммов птицы (кур), забитой без ветеринарного надзора. Уполномоченные лица Национального агентства продовольствия продолжают государственный контроль за бизнес-операторами по всей территории Грузии. Помимо нелегальной бойни птицы, в текущем году уже выявлены нелегальные бойни животных и сыродельные предприятия, о которых общественность была информирована ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
терджола
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24618/49/246184989_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_59bb76897b83b39a0aef87492c65e7f3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, терджола, имерети, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, терджола, имерети, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
На незаконной бойне птицы на западе Грузии выявлены критические нарушения – объект закрыт
На объекте было опечатано 109 килограммов птицы (кур), забитой без ветеринарного надзора
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производство нелегальной бойни птицы в селе Эцери района Терджола (регион Имерети), говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ходе государственного контроля на объекте были зафиксированы критические несоответствия: деятельность осуществлялась без регистрации в качестве бизнес-оператора и без обязательного признания, выданного Национальным агентством продовольствия. На объекте было опечатано 109 килограммов птицы (кур), забитой без ветеринарного надзора.
"Индивидуальный предприниматель был оштрафован в соответствии с законодательством, а производственный процесс приостановлен", – отметили в ведомстве.
Уполномоченные лица Национального агентства продовольствия продолжают государственный контроль за бизнес-операторами по всей территории Грузии.
Помимо нелегальной бойни птицы, в текущем году уже выявлены нелегальные бойни животных и сыродельные предприятия, о которых общественность была информирована ранее.