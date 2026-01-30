https://sputnik-georgia.ru/20260130/na-nezakonnoy-boyne-ptitsy-na-zapade-gruzii-vyyavleny-kriticheskie-narusheniya--obekt-zakryt-296897214.html

На незаконной бойне птицы на западе Грузии выявлены критические нарушения – объект закрыт

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии приостановило производство нелегальной бойни птицы в селе Эцери района Терджола (регион Имерети), говорится в сообщении на сайте ведомства. В ходе государственного контроля на объекте были зафиксированы критические несоответствия: деятельность осуществлялась без регистрации в качестве бизнес-оператора и без обязательного признания, выданного Национальным агентством продовольствия. На объекте было опечатано 109 килограммов птицы (кур), забитой без ветеринарного надзора. Уполномоченные лица Национального агентства продовольствия продолжают государственный контроль за бизнес-операторами по всей территории Грузии. Помимо нелегальной бойни птицы, в текущем году уже выявлены нелегальные бойни животных и сыродельные предприятия, о которых общественность была информирована ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

