На востоке Грузии раскрыли факты мошенничества с золотом

30.01.2026
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники полиции в районе Марнеули региона Квемо Картли задержали четырех человек по обвинению в мошенничестве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Как установило следствие, задержанные в Тбилиси и Марнеули в разное время сдавали в ломбард фальшивые золотые украшения, из-за чего микрофинансовые организации потерпели ущерб в десятки тысяч лари. На данный момент известно, что ущерб достиг 48,9 тысячи лари. Следствие ведется по статье "Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц", что подразумевает лишение свободы на срок до 9 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники полиции в районе Марнеули региона Квемо Картли задержали четырех человек по обвинению в мошенничестве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Как установило следствие, задержанные в Тбилиси и Марнеули в разное время сдавали в ломбард фальшивые золотые украшения, из-за чего микрофинансовые организации потерпели ущерб в десятки тысяч лари.
На данный момент известно, что ущерб достиг 48,9 тысячи лари.
Следствие ведется по статье "Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц", что подразумевает лишение свободы на срок до 9 лет.