Около половины туристов на популярном в Грузии горнолыжном курорте составляют россияне

30.01.2026

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Около половины посетителей горнолыжного курорта Гудаури в Грузии составляют граждане России, наибольшей популярностью среди них пользуется сноуборд, сообщил местный инструктор Мамука Габричидзе. Гудаури является одним из крупнейших и наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Курорт расположен в Казбегском районе. Благодаря своему расположению и климатическим условиям Гудаури считается одним из самых стабильных по снежному покрову курортов региона. Горнолыжный сезон в Гудаури, как правило, длится с декабря по апрель, в зависимости от погодных условий.По его словам, среди российских туристов высоким остается спрос на услуги инструкторов, а также на аренду снаряжения на месте."Пункты проката работают в штатном режиме, дефицит оборудования никогда не наблюдается. Часть туристов выбирают длительный формат отдыха, то есть остаются на курорте на 5-10 дней. Однако многие приезжают в Гудаури из Тбилиси и других городов утром, а вечером возвращаются обратно. Наибольший поток гостей фиксируется в выходные дни и при благоприятных погодных условиях", – добавил он. Ранее русскоязычный гид в Грузии Екатерина Таралашвили заявила РИА Новости, что горные регионы Грузии остаются востребованными у российских туристов в течение всего года, однако зимние курорты бронируются заранее из-за высокого спроса. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

