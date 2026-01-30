Около половины туристов на популярном в Грузии горнолыжном курорте составляют россияне

https://sputnik-georgia.ru/20260130/okolo-poloviny-turistov-na-populyarnom-v-gruzii-gornolyzhnom-kurorte-sostavlyayut-rossiyane-296894487.html
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Около половины посетителей горнолыжного курорта Гудаури в Грузии составляют граждане России, наибольшей популярностью среди них пользуется сноуборд, сообщил местный инструктор Мамука Габричидзе.
Гудаури является одним из крупнейших и наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Курорт расположен в Казбегском районе. Благодаря своему расположению и климатическим условиям Гудаури считается одним из самых стабильных по снежному покрову курортов региона. Горнолыжный сезон в Гудаури, как правило, длится с декабря по апрель, в зависимости от погодных условий.
"Доля граждан России среди посетителей горнолыжного курорта Гудаури в текущем сезоне увеличилась по сравнению с прошлым годом. Иностранцев в целом много, около половины посетителей курорта составляют россияне. Значительная часть российских туристов – райдеры среднего и высокого уровня. Большей популярностью среди них пользуется сноуборд", – сказал Габричидзе РИА Новости.
По его словам, среди российских туристов высоким остается спрос на услуги инструкторов, а также на аренду снаряжения на месте.
"Пункты проката работают в штатном режиме, дефицит оборудования никогда не наблюдается. Часть туристов выбирают длительный формат отдыха, то есть остаются на курорте на 5-10 дней. Однако многие приезжают в Гудаури из Тбилиси и других городов утром, а вечером возвращаются обратно. Наибольший поток гостей фиксируется в выходные дни и при благоприятных погодных условиях", – добавил он.
Ранее русскоязычный гид в Грузии Екатерина Таралашвили заявила РИА Новости, что горные регионы Грузии остаются востребованными у российских туристов в течение всего года, однако зимние курорты бронируются заранее из-за высокого спроса.