Папуашвили: Московский механизм ОБСЕ – попытка шантажа Грузии

В Тбилиси считают, что активация Московского механизма не имеет отношения к имиджу страны и будет "обычной миссией по изучению фактов" 30.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-30T14:54+0400

2026-01-30T14:54+0400

2026-01-30T14:54+0400

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Активация Московского механизма ОБСЕ демонстрирует попытку шантажа грузинского народа, однако власти страны готовы к диалогу по любым вопросам, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Великобритания вместе с 23 другими странами активировала механизм для направления миссии экспертов, которые оценят ситуацию с правами человека в Грузии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства от имени МИД Великобритании и постоянного представителя Швеции при ОБСЕ Анны Олссон Вранг. Он отметил, что со стороны Брюсселя диалог блокируется. "Мы всегда говорим, что готовы к диалогу, готовы давать ответы на любые вопросы. Напротив, со стороны Брюсселя всякий диалог блокируется. Видно, что они заняли упертую позицию", – добавил спикер. По его словам, активация Московского механизма не имеет отношения к имиджу страны и будет "обычной миссией по изучению фактов". Папуашвили также раскритиковал роль Польши в инициировании механизма, напомнив о прошлых действиях польских властей в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили, которые, по его мнению, носили политический характер. Московский механизм ОБСЕ позволяет странам-участникам направлять миссии экспертов для проверки нарушений прав человека в другой стране ОБСЕ. Его цель – оценка ситуации и рекомендации по улучшению соблюдения обязательств. Механизм применяется исключительно в сфере прав человека, при этом страна может включить собственного эксперта. В активации механизма в отношении Грузии приняли участие следующие страны: Великобритания, Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Словения, Украина и Швеция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

