Политолог о сложной роли Грузии в регионе: нейтралитет, диалог и стабильность

Политолог о сложной роли Грузии в регионе: нейтралитет, диалог и стабильность

Sputnik Грузия

Политическая стабильность и способность страны сохранять нейтралитет в сложных региональных конфликтах зависят от гибкости власти и умения поддерживать диалог 30.01.2026

2026-01-30T12:10+0400

2026-01-30T12:10+0400

2026-01-30T12:34+0400

грузия

политика

армения

азербайджан

иран

нана девдариани

Об этом заявила политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в рамках круглого стола "Грузия в меняющемся мире".По ее мнению, отношения между Арменией и Азербайджаном на данный момент относительно стабильны, а Пашинян подчеркивает отсутствие альтернатив и согласие сторон избегать конфликтов.Что касается Ирана, Девдариани отметила, что это крупное государство региона, и изменить там режим с помощью военной силы крайне сложно, а демонстрации и жертвы, к сожалению, не редкость в современном мире.Особое внимание эксперт уделила роли Грузии: страна придерживалась нейтралитета в армяно-азербайджанском конфликте, предоставляя площадку для диалога между журналистами, политиками и неправительственными организациями. Сохранение этой роли – важный элемент стабильности, учитывая наличие компактных армянских и азербайджанских общин в Грузии.

2026

