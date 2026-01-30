https://sputnik-georgia.ru/20260130/politolog-o-slozhnoy-roli-gruzii-v-regione-neytralitet-dialog-i-stabilnost-296876559.html
Политолог о сложной роли Грузии в регионе: нейтралитет, диалог и стабильность
Политолог о сложной роли Грузии в регионе: нейтралитет, диалог и стабильность
Sputnik Грузия
Политическая стабильность и способность страны сохранять нейтралитет в сложных региональных конфликтах зависят от гибкости власти и умения поддерживать диалог 30.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-30T12:10+0400
2026-01-30T12:10+0400
2026-01-30T12:34+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
грузия
политика
армения
азербайджан
иран
нана девдариани
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1e/296876343_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e02b761191ac66afc30cd40389bb03a.jpg
Об этом заявила политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в рамках круглого стола "Грузия в меняющемся мире".По ее мнению, отношения между Арменией и Азербайджаном на данный момент относительно стабильны, а Пашинян подчеркивает отсутствие альтернатив и согласие сторон избегать конфликтов.Что касается Ирана, Девдариани отметила, что это крупное государство региона, и изменить там режим с помощью военной силы крайне сложно, а демонстрации и жертвы, к сожалению, не редкость в современном мире.Особое внимание эксперт уделила роли Грузии: страна придерживалась нейтралитета в армяно-азербайджанском конфликте, предоставляя площадку для диалога между журналистами, политиками и неправительственными организациями. Сохранение этой роли – важный элемент стабильности, учитывая наличие компактных армянских и азербайджанских общин в Грузии.
армения
азербайджан
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1e/296876343_303:0:1263:720_1920x0_80_0_0_bf118c58e21ebbdb7531b2d87a757828.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, армения, азербайджан, иран, нана девдариани, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, политика, армения, азербайджан, иран, нана девдариани, видео
Политолог о сложной роли Грузии в регионе: нейтралитет, диалог и стабильность
12:10 30.01.2026 (обновлено: 12:34 30.01.2026)
Политическая стабильность и способность страны сохранять нейтралитет в сложных региональных конфликтах зависят от гибкости власти и умения поддерживать диалог
Об этом заявила политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в рамках круглого стола "Грузия в меняющемся мире".
По ее мнению, отношения между Арменией и Азербайджаном на данный момент относительно стабильны, а Пашинян подчеркивает отсутствие альтернатив и согласие сторон избегать конфликтов.
Что касается Ирана, Девдариани отметила, что это крупное государство региона, и изменить там режим с помощью военной силы крайне сложно, а демонстрации и жертвы, к сожалению, не редкость в современном мире.
Особое внимание эксперт уделила роли Грузии: страна придерживалась нейтралитета в армяно-азербайджанском конфликте, предоставляя площадку для диалога между журналистами, политиками и неправительственными организациями. Сохранение этой роли – важный элемент стабильности, учитывая наличие компактных армянских и азербайджанских общин в Грузии.