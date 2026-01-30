https://sputnik-georgia.ru/20260130/rossiya-soglasilas-na-prosbu-trampa--peskov-296899113.html
Россия согласилась на просьбу Трампа – Песков
Россия согласилась на просьбу Трампа – Песков
Американский лидер накануне сообщил, что просил российскую сторону на неделю воздержаться от ударов по украинским объектам 30.01.2026, Sputnik Грузия
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский президент накануне заявил, что лично попросил российского коллегу в течение недели не наносить удары по украинским объектам в связи с сильными морозами.
"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", – отметил представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться.
"О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", – уточнил представитель Кремля.
Комментируя заявление Киева о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков отметил, что динамика на фронте говорит сама за себя.