Россия согласилась на просьбу Трампа – Песков

Американский лидер накануне сообщил, что просил российскую сторону на неделю воздержаться от ударов по украинским объектам 30.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой президента США Дональда Трампа, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Американский президент накануне заявил, что лично попросил российского коллегу в течение недели не наносить удары по украинским объектам в связи с сильными морозами.Песков также подчеркнул, что Путин никуда не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться."О встрече просил Зеленский, и Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве", – уточнил представитель Кремля.Комментируя заявление Киева о неготовности к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков отметил, что динамика на фронте говорит сама за себя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

