В парламенте Грузии создадут временную комиссию по изучению цен в стране
В парламенте Грузии создадут временную комиссию по изучению цен в стране
Парламентская комиссия будет работать параллельно с созданной в январе правительственной комиссией, и после они вместе в апреле представят результаты своей...
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Временная парламентская комиссия по изучению цен в Грузии будет сформирована на следующей неделе, и ее возглавит глава комитета экономической политики Шота Берекашвили. Решение о создании комиссии было принято на заседании бюро 29 января. Комиссия будет состоять из 14 человек, откуда семеро будут представителями правящей партии "Грузинская мечта", по трое – представителями фракций "Сила народа" и "За Грузию" и один представитель "Евросоциалистов". По предварительной информации, временная парламентская комиссия будет работать параллельно с созданной в январе правительственной комиссией, и после они вместе в апреле представят результаты своей работы. Отдельно изучением вопроса цен занимается СГБ Грузии. Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
