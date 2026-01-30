Выбор между выживанием и суверенитетом: уроки геополитической турбулентности для Грузии
15:17 30.01.2026 (обновлено: 16:08 30.01.2026)
Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
© photo: Sputnik / Stringer
Какую политику нужно вести властям Грузии на фоне кризиса и нестабильности в соседних странах, как сохранить суверенитет государства и защитить национальные ценности, почему клеймо "Россия – враг" сегодня стало национальной болезнью?
На эти и другие актуальные и волнующие население вопросы ответили эксперты-политологи в рамках круглого стола "Грузия в меняющемся мире", организованного газетой "Свободная Грузия".
Часть суверенитета в обмен на выживание
Грузия не может вести свою политику изолированно, будто вокруг никого нет и можно делать что угодно, считает политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.
"Политика – это не пансион благородных девиц. Можно сколько угодно говорить о ценностях и принципах, но в реальности государствам постоянно приходится выбирать, какой частью суверенитета пожертвовать ради безопасности и выживания", – говорит она.
По ее мнению, мир вошел в фазу глубокой турбулентности, где прежние правила игры размыты, а крупные державы все более открыто навязывают свои условия. Странам приходится приспосабливаться к уже сформированной внешней реальности.
Нана Девдариани.
Нана Девдариани. Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
© photo: Sputnik / Stringer
"У нас в Конституции по-прежнему закреплена норма о стремлении в ЕС и НАТО. Но мы можем проснуться в ситуации, когда их в нынешнем виде уже не существуют. Это не обязательно будет формальный распад – достаточно изменения правил принятия решений, исчезновения консенсуса, права вето нескольких стран. Если система изнутри изменится, то куда мы стремимся?" – задается вопросом она.
При этом Девдариани утверждает, что тактика "стратегического терпения" рациональна, но главной проблемой является низкое ощущение легитимности власти в обществе, чему способствовала оппозиция.
Клеймить Россию "врагом" – это национальная болезнь
Журналист Заза Давитая считает, что ключевой вопрос сегодня – насколько грузинская власть в условиях глобального кризиса действительно выражает волю собственного народа и способна принимать самостоятельные решения.
По его мнению, общество в стране ослаблено, демографически и ценностно размыто, а пространство для полноценной общественной дискуссии искусственно сужено, что снижает реальное влияние граждан на стратегический выбор государства.
"Я думаю, что у населения Грузии есть некая "национальная болезнь". Она давно разъедает духовное тело нашей нации. Например, навязчивая позиция "Россия – враг". Когда существует навязчивая идея "ни в коем случае не Россия", это уже лишает нацию способности к разумному восприятию того, что она играет важную роль в геополитике", – сказал Давитая.
Заза Давитая.
Заза Давитая. Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
© photo: Sputnik / Stringer
Когда общество теряет способность рассуждать, власть перестает от него зависеть. Тогда ей легче ориентироваться не на волю собственного населения, а на интересы внешних центров силы, отмечает он.
Отдельно Давитая раскритиковал политическую систему последних лет, утверждая, что в Грузии фактически исчезла сильная "середина" – общественно-политический слой, способный предлагать взвешенные альтернативы. В результате, по его словам, избиратели на протяжении многих лет оказываются перед выбором "между плохим и худшим", а это ведет к дальнейшей деградации гражданского общества.
Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
© photo: Sputnik / Stringer
Важнее не идеология, а геополитический баланс
После начала конфликта на Украине страна оказалась втянутой в опасную геополитическую игру и стала частью большого противостояния, к которому она оказалась не готова институционально и экономически, считает бывший глава госканцелярии правительства Грузии, директор Института стратегии управления Петре Мамрадзе.
"Вспомните, как [основатель правящей партии Бидзина] Иванишвили встречался с западными партнерами. Ему сказали, что Грузии срочно нужно предпринять определенные шаги. Иванишвили ответил, что это может перерасти в конфликт и что страна выдержит лишь три дня. На это ему сказали: "Ну и что? В Грузии живет более 3 миллионов человек – за три дня они не погибнут", – напомнил политолог.
Петре Мамрадзе.
Петре Мамрадзе. Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
© photo: Sputnik / Stringer
Как он отметил, кампания давления на Грузию началась именно после того, как Запад не добился смены власти на парламентских выборах 2024 года. И это несмотря на то, что наблюдатели изначально признавали выборы корректными. Ожидания прихода к власти другой политической силы и стали ключевым фактором ухудшения отношений с западными столицами, считает политолог.
Выход из кризиса он видит в жестком прагматизме: отказе от "красных линий", гибкой внешней политике и ориентации на реальные интересы выживания страны. В качестве примера он приводит проект порта Анаклия и участие в нем Китая как единственного инвестора, которого Россия не станет блокировать.
На фоне демографического спада и экономических рисков для Грузии сегодня важнее не идеология, а холодный расчет и баланс между мировыми центрами силы, отметил Мамрадзе.
Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
© photo: Sputnik / Stringer
Кризис стал нормой грузинского бытия
Грузия живет в состоянии перманентного кризиса, который стал "нормой", но именно в этой нестабильности впервые с начала 1990-х появилась попытка перейти от формального суверенитета к реальному, считает директор Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий.
Он отметил, что для малых стран в современной геополитике принадлежность к блокам чаще становится источником угроз, а не безопасности, и что стране пора выйти из логики "колониализм – постколониализм" и начать самостоятельно проектировать свое будущее.
"Нам не нужно искать поезд, в который сесть. Поездов много. Вопрос в другом: сможем ли мы построить такую систему железных дорог, чтобы каждый мог ехать на Запад, Восток, Север или Юг и при этом не считался врагом народа", – сказал Русецкий.
Александр Русецкий.
Александр Русецкий. Круглый стол газеты "Свободная Грузия" с участием грузинских политологов и экспертов.
© photo: Sputnik / Stringer
Ключевой проблемой он называет низкую легитимность политической системы и отсутствие национального консенсуса: в принятии решений не участвуют "качественные меньшинства", а политика сведена к арифметике большинства.
Это делает кризисы неизбежными и подрывает устойчивость государства, которое, по его мнению, нуждается не в очередных выборах, а в культуре конституционного согласия по стратегическим вопросам.
Выход Русецкий видит в превращении Грузии в пространство международной политической медиации и геоэкономического сотрудничества. Вместо игры на чужих конфликтах страна должна предлагать собственные интеллектуальные и инфраструктурные проекты, объединяющие Китай, ЕС, США, Турцию и региональных игроков, потому что без независимой экономики невозможен и реальный политически суверенитет, заключил Русецкий.