https://sputnik-georgia.ru/20260130/vybor-mezhdu-vyzhivaniem-i-suverenitetom-uroki-geopoliticheskoy-turbulentnosti-dlya-gruzii-296892864.html

Выбор между выживанием и суверенитетом: уроки геополитической турбулентности для Грузии

Выбор между выживанием и суверенитетом: уроки геополитической турбулентности для Грузии

Sputnik Грузия

Какую политику нужно вести властям Грузии на фоне кризиса и нестабильности в соседних странах, как сохранить суверенитет государства и защитить национальные... 30.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-30T15:17+0400

2026-01-30T15:17+0400

2026-01-30T16:08+0400

аналитика

грузия

политика

общество

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1e/296879327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcf2213c423c4caaab9f042c4e76f536.jpg

На эти и другие актуальные и волнующие население вопросы ответили эксперты-политологи в рамках круглого стола "Грузия в меняющемся мире", организованного газетой "Свободная Грузия". Часть суверенитета в обмен на выживание Грузия не может вести свою политику изолированно, будто вокруг никого нет и можно делать что угодно, считает политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани. "Политика – это не пансион благородных девиц. Можно сколько угодно говорить о ценностях и принципах, но в реальности государствам постоянно приходится выбирать, какой частью суверенитета пожертвовать ради безопасности и выживания", – говорит она. По ее мнению, мир вошел в фазу глубокой турбулентности, где прежние правила игры размыты, а крупные державы все более открыто навязывают свои условия. Странам приходится приспосабливаться к уже сформированной внешней реальности. "У нас в Конституции по-прежнему закреплена норма о стремлении в ЕС и НАТО. Но мы можем проснуться в ситуации, когда их в нынешнем виде уже не существуют. Это не обязательно будет формальный распад – достаточно изменения правил принятия решений, исчезновения консенсуса, права вето нескольких стран. Если система изнутри изменится, то куда мы стремимся?" – задается вопросом она. При этом Девдариани утверждает, что тактика "стратегического терпения" рациональна, но главной проблемой является низкое ощущение легитимности власти в обществе, чему способствовала оппозиция. Клеймить Россию "врагом" – это национальная болезнь Журналист Заза Давитая считает, что ключевой вопрос сегодня – насколько грузинская власть в условиях глобального кризиса действительно выражает волю собственного народа и способна принимать самостоятельные решения. По его мнению, общество в стране ослаблено, демографически и ценностно размыто, а пространство для полноценной общественной дискуссии искусственно сужено, что снижает реальное влияние граждан на стратегический выбор государства. "Я думаю, что у населения Грузии есть некая "национальная болезнь". Она давно разъедает духовное тело нашей нации. Например, навязчивая позиция "Россия – враг". Когда существует навязчивая идея "ни в коем случае не Россия", это уже лишает нацию способности к разумному восприятию того, что она играет важную роль в геополитике", – сказал Давитая. Когда общество теряет способность рассуждать, власть перестает от него зависеть. Тогда ей легче ориентироваться не на волю собственного населения, а на интересы внешних центров силы, отмечает он. Отдельно Давитая раскритиковал политическую систему последних лет, утверждая, что в Грузии фактически исчезла сильная "середина" – общественно-политический слой, способный предлагать взвешенные альтернативы. В результате, по его словам, избиратели на протяжении многих лет оказываются перед выбором "между плохим и худшим", а это ведет к дальнейшей деградации гражданского общества. Важнее не идеология, а геополитический баланс После начала конфликта на Украине страна оказалась втянутой в опасную геополитическую игру и стала частью большого противостояния, к которому она оказалась не готова институционально и экономически, считает бывший глава госканцелярии правительства Грузии, директор Института стратегии управления Петре Мамрадзе. "Вспомните, как [основатель правящей партии Бидзина] Иванишвили встречался с западными партнерами. Ему сказали, что Грузии срочно нужно предпринять определенные шаги. Иванишвили ответил, что это может перерасти в конфликт и что страна выдержит лишь три дня. На это ему сказали: "Ну и что? В Грузии живет более 3 миллионов человек – за три дня они не погибнут", – напомнил политолог. Как он отметил, кампания давления на Грузию началась именно после того, как Запад не добился смены власти на парламентских выборах 2024 года. И это несмотря на то, что наблюдатели изначально признавали выборы корректными. Ожидания прихода к власти другой политической силы и стали ключевым фактором ухудшения отношений с западными столицами, считает политолог. Выход из кризиса он видит в жестком прагматизме: отказе от "красных линий", гибкой внешней политике и ориентации на реальные интересы выживания страны. В качестве примера он приводит проект порта Анаклия и участие в нем Китая как единственного инвестора, которого Россия не станет блокировать. На фоне демографического спада и экономических рисков для Грузии сегодня важнее не идеология, а холодный расчет и баланс между мировыми центрами силы, отметил Мамрадзе. Кризис стал нормой грузинского бытия Грузия живет в состоянии перманентного кризиса, который стал "нормой", но именно в этой нестабильности впервые с начала 1990-х появилась попытка перейти от формального суверенитета к реальному, считает директор Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий. Он отметил, что для малых стран в современной геополитике принадлежность к блокам чаще становится источником угроз, а не безопасности, и что стране пора выйти из логики "колониализм – постколониализм" и начать самостоятельно проектировать свое будущее. "Нам не нужно искать поезд, в который сесть. Поездов много. Вопрос в другом: сможем ли мы построить такую систему железных дорог, чтобы каждый мог ехать на Запад, Восток, Север или Юг и при этом не считался врагом народа", – сказал Русецкий. Ключевой проблемой он называет низкую легитимность политической системы и отсутствие национального консенсуса: в принятии решений не участвуют "качественные меньшинства", а политика сведена к арифметике большинства. Это делает кризисы неизбежными и подрывает устойчивость государства, которое, по его мнению, нуждается не в очередных выборах, а в культуре конституционного согласия по стратегическим вопросам. Выход Русецкий видит в превращении Грузии в пространство международной политической медиации и геоэкономического сотрудничества. Вместо игры на чужих конфликтах страна должна предлагать собственные интеллектуальные и инфраструктурные проекты, объединяющие Китай, ЕС, США, Турцию и региональных игроков, потому что без независимой экономики невозможен и реальный политически суверенитет, заключил Русецкий.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аналитика, грузия, политика, общество, грузино-российские отношения