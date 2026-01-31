https://sputnik-georgia.ru/20260131/britanskiy-pevets-tom-odell-dast-kontsert-v-tbilisi-296902890.html

Британский певец Том Оделл даст концерт в Тбилиси

Британский певец Том Оделл даст концерт в Тбилиси

Sputnik Грузия

Автор хита Another Love cтал голосом меланхолии и искренности для миллионов слушателей по всему миру 31.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-31T13:14+0400

2026-01-31T13:14+0400

2026-01-31T13:14+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

элтон джон

шоу-бизнес

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1f/296902646_0:76:1441:886_1920x0_80_0_0_ee66b98f7305822b9ffc9c1519694cee.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Британский певец и композитор Том Оделл выступит с концертной программой в Тбилиси 21 июня 2026 года, сообщается на официальном сайте и в соцсетях артиста.Выступление пройдет в пространстве Loco Park. Тбилиси – в списке городов, где можно купить билет в рамках кампании предварительной продажи. Она стартует 4 февраля в 10:00 по местному времени. Потом уже билеты будут продаваться и на других сайтах.Автор хита Another Love, Том Оделл стал голосом меланхолии и искренности для миллионов слушателей по всему миру. Его талант отмечали такие легенды, как Элтон Джон и Лили Аллен. Оделл стал первым исполнителем-мужчиной, получившим престижную премию BRIT Awards в номинации "Выбор критиков" (Critics' Choice) еще до выхода дебютного альбома. После многих лет работы с крупным лейблом Sony (Columbia Records), он ушел в "свободное плавание" и в 2022 году выпустил первый независимый альбом Best Day of My Life. Том открыто говорит о своей борьбе с тревожностью. Его альбом Monsters (2021) вдохновлен личными кризисами и паническими атаками. Песни Оделла звучат в культовых сериалах и фильмах, таких как "Сотня", "Дневники вампира" и "Виноваты звезды".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, тбилиси, элтон джон, шоу-бизнес