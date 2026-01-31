https://sputnik-georgia.ru/20260131/doch-tutberidze-stanet-znamenostsem-sbornoy-gruzii-na-otkrytii-olimpiady-296905025.html

Дочь Тутберидзе станет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

Дочь Тутберидзе станет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады

Sputnik Грузия

Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо 31.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-31T15:16+0400

2026-01-31T15:16+0400

2026-01-31T15:16+0400

спорт

новости

грузия

пекин

италия

милан

этери тутберидзе

нино циклаури

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/05/278293273_0:0:3329:1873_1920x0_80_0_0_9c9fddf9ba34ebdf9b07f3a65c50fa26.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузинская и российская фигуристка, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис станет знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Грузии. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.Вместе с Дэвис флаг страны на церемонии открытия Игр понесет Лука Берулава, который будет представлять страну в парном катании вместе Анастасией Метелкиной. На церемонии закрытия знаменосцами станут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури. В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и ее партнера по дуэту Глеба Смолкина. Дэвис имеет американское и грузинское гражданство. Пара выступала за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине. В их активе серебро взрослого чемпионата России и победа на турнире серии "Челленджер" в Польше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

пекин

италия

милан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, грузия, пекин, италия, милан, этери тутберидзе, нино циклаури