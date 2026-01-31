https://sputnik-georgia.ru/20260131/doch-tutberidze-stanet-znamenostsem-sbornoy-gruzii-na-otkrytii-olimpiady-296905025.html
Дочь Тутберидзе станет знаменосцем сборной Грузии на открытии Олимпиады
Sputnik Грузия
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо 31.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Грузинская и российская фигуристка, дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис станет знаменосцем сборной Грузии на Олимпийских играх в Италии, сообщается на сайте национального олимпийского комитета Грузии. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия состоится 6 февраля.Вместе с Дэвис флаг страны на церемонии открытия Игр понесет Лука Берулава, который будет представлять страну в парном катании вместе Анастасией Метелкиной. На церемонии закрытия знаменосцами станут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури. В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России удовлетворил запрос Грузии на переход Дэвис и ее партнера по дуэту Глеба Смолкина. Дэвис имеет американское и грузинское гражданство. Пара выступала за сборную России на Олимпиаде-2022 в Пекине. В их активе серебро взрослого чемпионата России и победа на турнире серии "Челленджер" в Польше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
