Экспорт водки из России в Грузию подскочил до рекорда

В физическом выражении экспорт, наоборот, немного уменьшился – до 2,02 тысячи тонн против 2,09 тысячи годом ранее 31.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года выросли до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни. Так, за год поставки продажи на грузинский рынок увеличились на треть, составив 6,6 миллиона долларов. Однако в физическом выражении экспорт, наоборот, немного уменьшился – до 2,02 тысячи тонн против 2,09 тысячи годом ранее. Всего на Россию приходится треть импортного рынка водки в Грузии. Другими крупными поставщиками этого вида алкоголя на местный рынок являются Украина (15%), Беларусь (13%), Финляндия (11%), Армения и Латвия (по 8%), а также Германия (4%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

