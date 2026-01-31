https://sputnik-georgia.ru/20260131/eksport-vodki-iz-rossii-v-gruziyu-podskochil-do-rekorda-296894754.html
Экспорт водки из России в Грузию подскочил до рекорда
31.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Поставки российской водки в Грузию по итогам прошлого года выросли до нового исторического максимума – 6,6 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни. Так, за год поставки продажи на грузинский рынок увеличились на треть, составив 6,6 миллиона долларов. Однако в физическом выражении экспорт, наоборот, немного уменьшился – до 2,02 тысячи тонн против 2,09 тысячи годом ранее. Всего на Россию приходится треть импортного рынка водки в Грузии. Другими крупными поставщиками этого вида алкоголя на местный рынок являются Украина (15%), Беларусь (13%), Финляндия (11%), Армения и Латвия (по 8%), а также Германия (4%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Новости
ru_GE
