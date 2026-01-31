https://sputnik-georgia.ru/20260131/gromkoe-delo-ob-izbienii-politseyskogo-v-gruzii--chislo-obvinyaemykh-rastet-296905225.html

Громкое дело об избиении полицейского в Грузии – число обвиняемых растет

31.01.2026

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел задержали еще двух человек по делу об избиении сотрудника полиции в одном из ресторанов Озургети (регион Гурия). Об избиении полицейского стало известно 28 января, когда по обвинению в нанесении побоев был задержан председатель городского собрания (сакребуло) Чохатаури Давид Шарашидзе. Следствие установило, что 27 января в ресторане в городе Озургети после возникшего конфликта председатель городского собрания Чохатаури и двое сопровождавших его лиц избили сотрудника правоохранительных органов, который находился в том же заведении. Следствие ведется по статье "Насилие". Всем трем задержанным грозит до двух лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

