https://sputnik-georgia.ru/20260131/gromkoe-delo-ob-izbienii-politseyskogo-v-gruzii--chislo-obvinyaemykh-rastet-296905225.html
Громкое дело об избиении полицейского в Грузии – число обвиняемых растет
Громкое дело об избиении полицейского в Грузии – число обвиняемых растет
Sputnik Грузия
Всем трем задержанным грозит до двух лет лишения свободы 31.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-31T17:18+0400
2026-01-31T17:18+0400
2026-01-31T17:18+0400
преступность в грузии
происшествия
грузия
новости
гурия
озургети
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел задержали еще двух человек по делу об избиении сотрудника полиции в одном из ресторанов Озургети (регион Гурия). Об избиении полицейского стало известно 28 января, когда по обвинению в нанесении побоев был задержан председатель городского собрания (сакребуло) Чохатаури Давид Шарашидзе. Следствие установило, что 27 января в ресторане в городе Озургети после возникшего конфликта председатель городского собрания Чохатаури и двое сопровождавших его лиц избили сотрудника правоохранительных органов, который находился в том же заведении. Следствие ведется по статье "Насилие". Всем трем задержанным грозит до двух лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
гурия
озургети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, гурия, озургети, мвд грузии
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, гурия, озургети, мвд грузии
Громкое дело об избиении полицейского в Грузии – число обвиняемых растет
Всем трем задержанным грозит до двух лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Сотрудники министерства внутренних дел задержали еще двух человек по делу об избиении сотрудника полиции в одном из ресторанов Озургети (регион Гурия).
Об избиении полицейского стало известно 28 января, когда по обвинению в нанесении побоев был задержан председатель городского собрания (сакребуло) Чохатаури Давид Шарашидзе.
Следствие установило, что 27 января в ресторане в городе Озургети после возникшего конфликта председатель городского собрания Чохатаури и двое сопровождавших его лиц избили сотрудника правоохранительных органов, который находился в том же заведении.
Следствие ведется по статье "Насилие". Всем трем задержанным грозит до двух лет лишения свободы.