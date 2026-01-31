https://sputnik-georgia.ru/20260131/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-31-yanvarya-2026-296899388.html

Какой сегодня церковный праздник: 31 января 2026

По православному церковному календарю 31 января отмечают день памяти cвятых Афанасия, Кирилла, Маркиана, Тамары, Марии и других 31.01.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святители Афанасий и КириллПо церковному календарю 31 января поминают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Совместное празднование церковь установила в знак глубокой благодарности святым за постоянные многолетние труды в утверждении догматов православной веры.Родился Афанасий в добродетельной христианской семье в Александрии примерно в 297 году. Церковное богослужение будущий святитель полюбил с детства. Подражая увиденному, Афанасий со своими сверстниками устраивал игру: "назначал" их священниками и диаконами, а сам, подобно епископу, со всей точностью совершал церковную службу.Когда дети из языческих семей присоединялись к мальчикам, будущий святой рассказывал им о Спасителе и в случае их согласия крестил их на берегу моря.Игру мальчиков однажды увидел Патриарх Александрийский Александр. И спустя годы рукоположил Афанасия в сан диакона. Став ярым защитником православия, он осуждал лжеучение Ария, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.После смерти первосвятителя Александрийской церкви, диакона Афанасия избрали его преемником, а в 326-м рукоположили в епископа.Святитель, возглавив Александрийскую церковь, продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились его осуждения. В 336 году Афанасия отправили в изгнание в Трир. Из ссылки он возвратился после смерти императора Константина.Несмотря на двадцатилетнее преследование со стороны еретиков, святитель Афанасий продолжал неотступно отстаивать чистоту православия и обличать еретиков, против которых он написал много посланий и богословских трактатов.Александрийской церковью Афанасий Великий управлял вплоть до своей кончины в мае 373 года.Святитель Кирилл – величайший богослов. Родился в знатной христианской семье в Александрии во второй половине IV века. Он получил блестящее образование. В совершенстве изучил светские греческие науки, в том числе философию, но больше всего преуспел в познании истин христианской веры и в понимании Священного Писания.В юности будущий святитель поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах. В диаконы его посвятили через шесть лет, а затем возвели в сан архидиакона.После смерти Патриарха Феофила в 412-м, Кирилла избрали первосвятителем Александрийской церкви. Святитель сразу же возглавил борьбу с еретиками в Александрии. Когда уговоры и увещевания оказались безрезультатными, он приложил все усилия, чтобы еретиков изгнали из Александрии.Святитель Кирилл управлял Александрийской церковью 32 года. Он мирно скончался в 444 году.Маркиан КирскийПо церковному календарю 31 января поминают преподобного Маркиана Кирского, жившего в IV веке.Подвизался преподобный Маркиан в пустыне близ города Кира, где много лет провел в уединении, в постоянных молитвах и строгом посте. Построив маленькую келью, он затворился в ней.Господь освещал келью Божественным Светом, когда по ночам преподобный совершал молитвенное правило по Псалтири, поэтому он никогда не зажигал свечи.Преподобный через какое-то время, пребывая в затворе, принял двух учеников, поселившихся с ним рядом. Антиохийский Патриарх Флавиан и другие епископы для пользы христиан просили преподобного оставить свое строгое уединение, но он не соглашался. Однако поучал приходивших к нему за наставлением, не покидая своей кельи.Преподобный, чтобы избежать посмертной славы, перед кончиной завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи. Святой Маркиан скончался в 388-м.Тамара ВеликаяПо церковному календарю 31 января поминают благоверную царицу Грузии – Тамару Великую.Происходила будущая святая из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.Царица Тамара, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством. Время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.Проявила себя царица и как выдающийся полководец. Она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194 году и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти на всем Закавказье.Трапезундская империя, которая появилась в 1204 году, после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамары.Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.Во время правления Тамары по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в январе 1213-го.Преподобные Кирилл и МарияПо церковному календарю 31 января поминают святых Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского.Знатные ростовские бояре Кирилл и Мария жили в поместье на берегу реки Ишни недалеко от Ростова. У благочестивых супругов был сын Стефан, когда Бог даровал им другого – Варфоломея, будущего преподобного Сергия, основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.Господь еще до рождения Варфоломея явил знамение, как о великом Божьем избраннике. Однажды во время Божественной литургии ребенок трижды громко воскликнул во чреве матери. Праведные супруги дали обет посвятить дитя служению Богу и Церкви.У Кирилла и Марии после Варфоломея родился третий сын – Петр. Супруги детей воспитывали в благочестии, а когда они подросли, отдали их на учебу. Варфоломею, в отличие от Стефана и Петра, грамота не давалась. Это очень огорчало мальчика, и он усердно просил Господа вразумить его. И чудесным образом ему был дан великий дар Божий – познание книжного учения.Боярин Кирилл, обеднев под старость, поселился в городке Радонеже. Стефан и Петр женились, а Варфоломей принял постриг.Преподобные Кирилл и Мария в конце жизни сами приняли монашество, а затем и схиму. Остаток своих дней они провели в Хотьковском Покровском монастыре для старцев и стариц недалеко от Радонежа, готовясь к вечной жизни. Они мирно скончались примерно в 1337 году.По преданию, преподобный Сергий заповедал помолиться сначала об упокоении его родителей над их гробом, прежде чем идти к нему в обитель.ИмениныПо церковному календарю 31 января именины отмечают Ксения, Мария, Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Евгений, Ефрем, Емельян, Кирилл, Илларион, Максим, Николай, Михаил и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников

