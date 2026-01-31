https://sputnik-georgia.ru/20260131/na-skolko-vyrosla-ekonomika-gruzii-v-2025-godu-296899983.html
На сколько выросла экономика Грузии в 2025 году
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в 2025 году составил 7,5%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Реальный экономический рост в Грузии в декабре 2025 года составил 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в декабре 2024 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, транспорта и складирования, гостиничного и ресторанного дела. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%, в 2024 – 9,4%. Что выросло и на сколько По данным "Сакстата", за январь-декабрь 2025 года экспорт вырос на 11,2%, а импорт – на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано более 6,1 тысячи новых предприятий, на 1,2% больше, чем в декабре 2024 года. По информации Тодрадзе, рост в сфере обрабатывающей промышленности вызван расширением производства продуктов питания и напитков. Также положительные тенденции зафиксированы в металлургической промышленности, в направлении показателей производства чугуна и ферросплавов. Рост в секторе информации и коммуникации связан с разработкой компьютерных программ и расширением услуг по консультациям в сфере информационных технологий и коммуникации. Рост в секторе транспортной обработки и складирования грузов связан с увеличением грузооборота. С расширением гостиниц и услуг доставки готовой еды связан рост в гостиничной и ресторанной сфере. В сфере торговли рост связан с расширением торговли легковых авто и их запчастей, выросли также оптовая торговля природным газом и розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.
