https://sputnik-georgia.ru/20260131/pervye-resheniya-po-snizheniyu-tsen-v-gruzii-budut-prinyaty-v-kontse-aprelya--pravitelstvo-296906149.html

Первые решения по снижению цен в Грузии будут приняты в конце апреля – правительство

Первые решения по снижению цен в Грузии будут приняты в конце апреля – правительство

Sputnik Грузия

Вопрос цен стал актуальным в стране после заявления премьера о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива 31.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-31T19:00+0400

2026-01-31T19:00+0400

2026-01-31T19:00+0400

цены

цены на топливо

новости

грузия

экономика

тбилиси

ираклий кобахидзе

"сила народа"

общество

продукты питания

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/12/279655105_0:81:1280:802_1920x0_80_0_0_2d4e82404ee7ec138076bd9fb80251c9.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Работа над вопросами по снижению цен завершится к концу апреля, тогда же ожидаются ощутимые результаты, заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Вопрос завышенных цен на продукты питания, медикаменты и топливо на протяжении двух недель изучала правительственная комиссия, созданная по инициативе премьер-министра Грузии. Члены комиссии встретились с представителями бизнеса и выслушали их аргументы. "Важно отметить, что в конце каждой встречи компании выразили готовность к снижению цен, что уже очень хорошо. Теперь процесс переместится в парламент, где в рамках специальной рабочей комиссии будет рассмотрен этот вопрос. Мы завершим работу к концу апреля. И, думаем, у нас будут ощутимые результаты", – сказал Жоржолиани. Параллельно с комиссиями вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Временная парламентская комиссия по изучению цен в Грузии будет сформирована на следующей неделе, и ее возглавит глава комитета экономической политики Шота Берекашвили. Комиссия будет состоять из 14 человек, откуда семеро будут представителями правящей партии "Грузинская мечта", по трое – представителями фракций "Сила народа" и "За Грузию" и один представитель "Евросоциалистов". Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

цены, цены на топливо, новости, грузия, экономика, тбилиси, ираклий кобахидзе, "сила народа", общество, продукты питания