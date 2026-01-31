https://sputnik-georgia.ru/20260131/pervye-resheniya-po-snizheniyu-tsen-v-gruzii-budut-prinyaty-v-kontse-aprelya--pravitelstvo-296906149.html
Первые решения по снижению цен в Грузии будут приняты в конце апреля – правительство
Вопрос цен стал актуальным в стране после заявления премьера о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива 31.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Работа над вопросами по снижению цен завершится к концу апреля, тогда же ожидаются ощутимые результаты, заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Вопрос завышенных цен на продукты питания, медикаменты и топливо на протяжении двух недель изучала правительственная комиссия, созданная по инициативе премьер-министра Грузии. Члены комиссии встретились с представителями бизнеса и выслушали их аргументы. "Важно отметить, что в конце каждой встречи компании выразили готовность к снижению цен, что уже очень хорошо. Теперь процесс переместится в парламент, где в рамках специальной рабочей комиссии будет рассмотрен этот вопрос. Мы завершим работу к концу апреля. И, думаем, у нас будут ощутимые результаты", – сказал Жоржолиани. Параллельно с комиссиями вопрос завышения цен изучает Служба государственной безопасности Грузии. Она уже изъяла у ряда компаний копии документов для изучения. Временная парламентская комиссия по изучению цен в Грузии будет сформирована на следующей неделе, и ее возглавит глава комитета экономической политики Шота Берекашвили. Комиссия будет состоять из 14 человек, откуда семеро будут представителями правящей партии "Грузинская мечта", по трое – представителями фракций "Сила народа" и "За Грузию" и один представитель "Евросоциалистов". Вопрос цен стал актуальным в Грузии после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
