Петре Мамрадзе о законе об иностранном финансировании, протестах и рисках - видео
Петре Мамрадзе о законе об иностранном финансировании, протестах и рисках - видео
Инициатива правящей партии "Грузинская мечта" по ужесточению закона о грантах является вынужденной мерой и ответом на внешнее вмешательство во внутренние... 31.01.2026
Петре Мамрадзе о законе об иностранном финансировании, протестах и рисках - видео

20:13 31.01.2026
© video: Sputnik / Stringer
Инициатива правящей партии "Грузинская мечта" по ужесточению закона о грантах является вынужденной мерой и ответом на внешнее вмешательство во внутренние процессы страны, считает грузинский политолог Петре Мамрадзе.
Такое мнение он высказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

По его словам, ранее принятый закон о прозрачности иностранного влияния был предельно мягким и фактически не предусматривал действенных санкций. При этом в странах ЕС и США аналогичное регулирование значительно жестче. Мамрадзе утверждает, что выявленные схемы обхода законодательства – когда средства, заявленные как гуманитарные или социальные, использовались для политической мобилизации и протестной активности – и стали причиной нового ужесточения контроля.

Политолог подчеркивает, что речь не идет о давлении на все неправительственные организации. По его словам, в Грузии многие НПО годами работали в сфере экологии, здравоохранения и сельского хозяйства, не участвуя в политической деятельности. Закон, считает он, направлен исключительно на ограничение деятельности ангажированных структур, использующих иностранное финансирование в политических целях, и призван обеспечить прозрачность и подотчетность.
