https://sputnik-georgia.ru/20260131/petre-mamradze-o-zakone-ob-inostrannom-finansirovanii-protestakh-i-riskakh---video-296908479.html

Петре Мамрадзе о законе об иностранном финансировании, протестах и рисках - видео

Петре Мамрадзе о законе об иностранном финансировании, протестах и рисках - видео

Sputnik Грузия

Инициатива правящей партии "Грузинская мечта" по ужесточению закона о грантах является вынужденной мерой и ответом на внешнее вмешательство во внутренние... 31.01.2026, Sputnik Грузия

2026-01-31T20:13+0400

2026-01-31T20:13+0400

2026-01-31T20:13+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

петр мамрадзе

петре мамрадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/1f/296908307_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_04feb58ff92333d8ba3ad8f2db1b33d3.jpg

Такое мнение он высказал в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По его словам, ранее принятый закон о прозрачности иностранного влияния был предельно мягким и фактически не предусматривал действенных санкций. При этом в странах ЕС и США аналогичное регулирование значительно жестче. Мамрадзе утверждает, что выявленные схемы обхода законодательства – когда средства, заявленные как гуманитарные или социальные, использовались для политической мобилизации и протестной активности – и стали причиной нового ужесточения контроля.Политолог подчеркивает, что речь не идет о давлении на все неправительственные организации. По его словам, в Грузии многие НПО годами работали в сфере экологии, здравоохранения и сельского хозяйства, не участвуя в политической деятельности. Закон, считает он, направлен исключительно на ограничение деятельности ангажированных структур, использующих иностранное финансирование в политических целях, и призван обеспечить прозрачность и подотчетность.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, петр мамрадзе, петре мамрадзе, видео