Площадь фруктовых садов в Грузии увеличилась на 2 тысячи гектаров

Главным условием получения финансирования от государства является регистрация земли 31.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Фруктовые сады площадью 2,4 тысячи гектаров были разбиты в рамках государственной программы по поддержке садов "Посади будущее" в 2025 году, говорится в отчете министерства сельского хозяйства. Реализация программы "Посади будущее" началась в марте 2015 года и является частью государственного проекта "Льготный агрокредит". Он предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. По данным Минсельхоза Грузии, государство в 2025 году потратило на программу 22,3 миллиона лари. Программа "Посади будущее" финансирует не только разбивку новых садов, но и обновление существующих, в которых деревья были повреждены в результате стихийных бедствий. Главным условием получения финансирования от государства является регистрация земли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

