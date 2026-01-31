https://sputnik-georgia.ru/20260131/ploschad-fruktovykh-sadov-v-gruzii-uvelichilas-na-2-tysyachi-gektarov-296904658.html
Площадь фруктовых садов в Грузии увеличилась на 2 тысячи гектаров
Площадь фруктовых садов в Грузии увеличилась на 2 тысячи гектаров
Sputnik Грузия
Главным условием получения финансирования от государства является регистрация земли 31.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Фруктовые сады площадью 2,4 тысячи гектаров были разбиты в рамках государственной программы по поддержке садов "Посади будущее" в 2025 году, говорится в отчете министерства сельского хозяйства. Реализация программы "Посади будущее" началась в марте 2015 года и является частью государственного проекта "Льготный агрокредит". Он предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. По данным Минсельхоза Грузии, государство в 2025 году потратило на программу 22,3 миллиона лари. Программа "Посади будущее" финансирует не только разбивку новых садов, но и обновление существующих, в которых деревья были повреждены в результате стихийных бедствий. Главным условием получения финансирования от государства является регистрация земли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
