Почему глава МИД России два раза "спасал" Саакашвили – видео
Почему глава МИД России два раза "спасал" Саакашвили – видео
Как Михаил Саакашвили с розой в руках врывался в парламент Грузии, сегодня помнят многие. Но не все помнят о том, как Россия способствовала мирной смене власти... 31.01.2026, Sputnik Грузия
Игорь Иванов, в то время министр иностранных дел РФ, сыграл роль посредника в переговорах. При его участии лидеры оппозиции встречались с тогдашним президентом Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси и договорились с ним о мирной передаче власти и об отставке.После этого Михаил Саакашвили стал президентом, со временем убравот себя бывших соратников. Однако миссия Игоря Иванова в Грузии на этом не закончилась. Лидер Аджарской автономии Аслан Абашидзе решил восстать против режима Саакашвили в 2004 году. Противостояние грозило перейти в серьезный конфликт – Абашидзе не собирался уступать власть.Тогда Игорю Иванову пришлось прибыть в Батуми – и после переговоров он увез Абашидзе в Москву. Сторонники Саакашвили пришли к власти в Аджарии и установили там свой контроль над ситуацией. Те события наглядно показали влияние России на политические процессы в Грузии и важность ее вмешательства, так как дальнейшее противостояние могло привести к большому кровопролитию.
19:57 31.01.2026 (обновлено: 20:05 31.01.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Как Михаил Саакашвили с розой в руках врывался в парламент Грузии, сегодня помнят многие. Но не все помнят о том, как Россия способствовала мирной смене власти в стране, когда в Грузии происходила "Революция роз" в ноябре 2003 года.
Игорь Иванов, в то время министр иностранных дел РФ, сыграл роль посредника в переговорах. При его участии лидеры оппозиции встречались с тогдашним президентом Эдуардом Шеварднадзе в Тбилиси и договорились с ним о мирной передаче власти и об отставке.

После этого Михаил Саакашвили стал президентом, со временем убрав
от себя бывших соратников. Однако миссия Игоря Иванова в Грузии на этом не закончилась. Лидер Аджарской автономии Аслан Абашидзе решил восстать против режима Саакашвили в 2004 году. Противостояние грозило перейти в серьезный конфликт – Абашидзе не собирался уступать власть.

Тогда Игорю Иванову пришлось прибыть в Батуми – и после переговоров он увез Абашидзе в Москву. Сторонники Саакашвили пришли к власти в Аджарии и установили там свой контроль над ситуацией. Те события наглядно показали влияние России на политические процессы в Грузии и важность ее вмешательства, так как дальнейшее противостояние могло привести к большому кровопролитию.

