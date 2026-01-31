Подкасты с политическим контентом не должны финансироваться из-за рубежа – премьер Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260131/podkasty-s-politicheskim-kontentom-ne-dolzhny-finansirovatsya-iz-za-rubezha--premer-gruzii-296903054.html

Закон уже давно запрещает иностранное финансирование политической активности в Грузии, и конституционной обязанностью власти является защищать суверенитет... 31.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Политический контент не должен финансироваться из-за рубежа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, при этом свобода слова внутри страны не ограничивается. Парламент Грузии рассматривает поправки, согласно которым грантом будут считаться средства из-за рубежа, которые могут быть использованы для деятельности, осуществляемой с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, а также для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии. Получение таких средств потребует предварительного согласия правительства.В пример он привел подкасты о политике. "Например, если распространяется подкаст политического содержания и, в том числе, его реклама финансируется из-за рубежа, это по своей сути финансирование политики из-за рубежа, что является нарушением принципа суверенитета страны", – отметил он.Желающие могут записать подкаст – это свобода выражения мнения, но если они пишут подкаст политического содержания, то не должны получать для этого иностранное финансирование, объяснил премьер. По его словам, грузинский закон уже давно запрещает иностранное финансирование политической активности в Грузии, и конституционной обязанностью власти является защищать суверенитет своей страны. Новые правила грантов Согласно новшеству, грантом также будут считаться и деньги, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или другими видами помощи. Если страна наймет экспертов в Грузии за деньги, это будет считаться грантом. Изменения затронут иностранные организации, фактически работающие в стране, а также филиалы и представительства зарубежных компаний. Законом устанавливается понятие юридического лица другого государства, деятельность которого включает в себя активность по вопросам, связанным с Грузией. По закону такое юридическое лицо может получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии. Еще одним новшеством станет введение в законодательство понятия "внешний лоббизм". В частности, прямая или косвенная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или иного преимущества гражданину или юридическому лицу другого государства за осуществление деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

