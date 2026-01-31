Грузия
Разыскиваемого Интерполом гражданина Турции обнаружили на востоке Грузии
31.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-31T16:17+0400
2026-01-31T16:17+0400
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Гражданин Турции, находившийся в розыске по красному циркуляру Интерпола, был задержан в районе Марнеули региона Квемо Картли, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, иностранца разыскивали на родине за умышленное убийство с декабря 2025 года. В данный момент он помещен в заключение. Затем его экстрадируют в Турцию. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
происшествия, грузия, марнеули, тбилиси, турция, интерпол
16:17 31.01.2026
Иностранца разыскивали на родине за умышленное убийство с декабря
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Гражданин Турции, находившийся в розыске по красному циркуляру Интерпола, был задержан в районе Марнеули региона Квемо Картли, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, иностранца разыскивали на родине за умышленное убийство с декабря 2025 года. В данный момент он помещен в заключение. Затем его экстрадируют в Турцию.
Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников и обмена информацией по разным направлениям.
