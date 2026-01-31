https://sputnik-georgia.ru/20260131/skolko-grazhdan-gruzii-vydvorili-iz-es-v-2025-godu-296893923.html

Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2025 году

Из выдворенных на родину – 2 042 мужчины, 521 женщина и 871 несовершеннолетний

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Страны Евросоюза в 2025 году приняли решение о депортации на родину 3 438 грузинских граждан, 15 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД. Из выдворенных на родину – 2 042 мужчины, 521 женщина и 871 несовершеннолетний. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (1 818 человек), затем идут Франция (543), Ирландия (327), Швейцария (134) и Греция (143). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 15 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Греции, Италии, Польши и Франции. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

