Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2025 году
Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2025 году
Из выдворенных на родину – 2 042 мужчины, 521 женщина и 871 несовершеннолетний 31.01.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Страны Евросоюза в 2025 году приняли решение о депортации на родину 3 438 грузинских граждан, 15 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД. Из выдворенных на родину – 2 042 мужчины, 521 женщина и 871 несовершеннолетний. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (1 818 человек), затем идут Франция (543), Ирландия (327), Швейцария (134) и Греция (143). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 15 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Греции, Италии, Польши и Франции. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.
Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС в 2025 году
10:52 31.01.2026
Из выдворенных на родину – 2 042 мужчины, 521 женщина и 871 несовершеннолетний
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Страны Евросоюза в 2025 году приняли решение о депортации на родину 3 438 грузинских граждан, 15 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД.
Из выдворенных на родину – 2 042 мужчины, 521 женщина и 871 несовершеннолетний. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (1 818 человек), затем идут Франция (543), Ирландия (327), Швейцария (134) и Греция (143).
Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 15 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Греции, Италии, Польши и Франции.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.
Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.