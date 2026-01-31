https://sputnik-georgia.ru/20260131/skolko-inostrantsev-vydvorili-iz-gruzii-v-2025-godu-296905348.html
Сколько иностранцев выдворили из Грузии в 2025 году
Сколько иностранцев выдворили из Грузии в 2025 году
Sputnik Грузия
Причиной выдворения иностранцев является их пребывание в стране после истечения срока легального пребывания, нарушение законов Грузии и отказ в убежище 31.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-31T21:01+0400
2026-01-31T21:01+0400
2026-01-31T21:01+0400
грузия
новости
общество
индия
иран
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны. Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан. Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана. Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России. Причиной выдворения иностранцев является их пребывание в стране после истечения срока легального пребывания, нарушение законов Грузии и отказ в убежище. Для большинства иностранцев в Грузии срок пребывания составляет 365 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
индия
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, индия, иран
грузия, новости, общество, индия, иран
Сколько иностранцев выдворили из Грузии в 2025 году
Причиной выдворения иностранцев является их пребывание в стране после истечения срока легального пребывания, нарушение законов Грузии и отказ в убежище
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан, говорится в материалах на сайте МВД.
По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны.
Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан.
Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана.
Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России.
Причиной выдворения иностранцев является их пребывание в стране после истечения срока легального пребывания, нарушение законов Грузии и отказ в убежище. Для большинства иностранцев в Грузии срок пребывания составляет 365 дней.