Сколько иностранцев выдворили из Грузии в 2025 году

Сколько иностранцев выдворили из Грузии в 2025 году

Причиной выдворения иностранцев является их пребывание в стране после истечения срока легального пребывания, нарушение законов Грузии и отказ в убежище

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2025 году выдворили из страны 1 311 иностранных граждан, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, наибольшее число выдворенных иностранцев – граждане Индии. Всего в прошлом году из Грузии выдворили 269 граждан этой страны. Второе место по числу выдворенных иностранцев занимает Турция. За указанный период из Грузии выдворили 176 турецких граждан. Замыкает тройку стран Иран – в 2025 году из страны было выдворено 157 граждан Ирана. Что касается соседних стран, то в 2025 году из Грузии было выдворено 39 граждан Азербайджана, 26 граждан Армении и 73 гражданина России. Причиной выдворения иностранцев является их пребывание в стране после истечения срока легального пребывания, нарушение законов Грузии и отказ в убежище. Для большинства иностранцев в Грузии срок пребывания составляет 365 дней.

