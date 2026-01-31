Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260131/v-mid-rossii-nazvali-klyuchevuyu-garantiyu-bezopasnosti-dlya-ukrainy-296904294.html
В МИД России назвали ключевую гарантию безопасности для Украины
В МИД России назвали ключевую гарантию безопасности для Украины
Sputnik Грузия
Безопасность Украины может быть обеспечена лишь в том случае, если ее территория не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России, заявил... 31.01.2026, Sputnik Грузия
2026-01-31T13:02+0400
2026-01-31T13:03+0400
обострение ситуации вокруг украины
россия
в мире
политика
москва
киев
украина
владимир путин
мид россии
нато
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/07/273721317_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_520d64e522f8045a0ba458051683f69a.jpg
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является обеспечение прочных гарантий безопасности России, однако западные страны предпочитают не поднимать этот вопрос. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, в западных столицах активно обсуждается необходимость предоставления гарантий безопасности Киеву, тогда как тема безопасности России фактически остается вне повестки. "Я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России", – сказал Грушко.Дипломат отметил, что безопасность Украины может быть обеспечена лишь в том случае, если ее территория не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России. В этом контексте, по его мнению, именно наличие твердых гарантий безопасности Москвы является ключевым фактором стабильности и для Киева. Ранее российские официальные лица, включая представителей дипломатического и военного руководства, а также президента Владимира Путина, неоднократно заявляли, что планы так называемой "коалиции желающих" по возможному размещению военных контингентов стран НАТО на территории Украины считаются в Москве неприемлемыми и могут привести к резкой эскалации конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
москва
киев
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/07/273721317_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_b7cb01aea1909e6dd64eefa13d93f9ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, москва, киев, украина, владимир путин, мид россии, нато
обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, москва, киев, украина, владимир путин, мид россии, нато

В МИД России назвали ключевую гарантию безопасности для Украины

13:02 31.01.2026 (обновлено: 13:03 31.01.2026)
© photo: Sputnik / Maksim BlinovЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2026
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Подписаться
Безопасность Украины может быть обеспечена лишь в том случае, если ее территория не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России, заявил дипломат
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является обеспечение прочных гарантий безопасности России, однако западные страны предпочитают не поднимать этот вопрос. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По его словам, в западных столицах активно обсуждается необходимость предоставления гарантий безопасности Киеву, тогда как тема безопасности России фактически остается вне повестки.
"Я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России", – сказал Грушко.
Дипломат отметил, что безопасность Украины может быть обеспечена лишь в том случае, если ее территория не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России.
В этом контексте, по его мнению, именно наличие твердых гарантий безопасности Москвы является ключевым фактором стабильности и для Киева.
Ранее российские официальные лица, включая представителей дипломатического и военного руководства, а также президента Владимира Путина, неоднократно заявляли, что планы так называемой "коалиции желающих" по возможному размещению военных контингентов стран НАТО на территории Украины считаются в Москве неприемлемыми и могут привести к резкой эскалации конфликта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0