В МИД России назвали ключевую гарантию безопасности для Украины

Безопасность Украины может быть обеспечена лишь в том случае, если ее территория не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России, заявил... 31.01.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является обеспечение прочных гарантий безопасности России, однако западные страны предпочитают не поднимать этот вопрос. Об этом в комментарии РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, в западных столицах активно обсуждается необходимость предоставления гарантий безопасности Киеву, тогда как тема безопасности России фактически остается вне повестки. "Я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России", – сказал Грушко.Дипломат отметил, что безопасность Украины может быть обеспечена лишь в том случае, если ее территория не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России. В этом контексте, по его мнению, именно наличие твердых гарантий безопасности Москвы является ключевым фактором стабильности и для Киева. Ранее российские официальные лица, включая представителей дипломатического и военного руководства, а также президента Владимира Путина, неоднократно заявляли, что планы так называемой "коалиции желающих" по возможному размещению военных контингентов стран НАТО на территории Украины считаются в Москве неприемлемыми и могут привести к резкой эскалации конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

