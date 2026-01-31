https://sputnik-georgia.ru/20260131/zakharova-nazvala-radikalnym-retsidivom-deystviya-ssha-protiv-kuby-296904446.html

Захарова назвала "радикальным рецидивом" действия США против Кубы

Москва категорически не приемлет односторонние санкции в отношении суверенных и независимых государств, заявила представитель МИД РФ

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Россия решительно осуждает новые ограничительные меры США в отношении Кубы и расценивает введенное Вашингтоном чрезвычайное положение как очередной виток политики давления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В данном случае речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение", – сказала Захарова. Она подчеркнула, что позиция российской стороны остается неизменной: Москва категорически не приемлет односторонние санкции в отношении суверенных и независимых государств, особенно если такие решения принимаются в обход механизмов ООН и норм международного права. "Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны", – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. Комментируя сотрудничество России с Кубой, Захарова отметила, что оно никогда не было направлено против третьих стран и будет последовательно развиваться в дальнейшем в интересах обеих сторон. Поводом для заявления стали недавние решения американских властей. Так, 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения импортных пошлин на товары из стран, которые продают или поставляют нефть Кубе. А 30 января американский лидер объявил чрезвычайное положение в США, сославшись на якобы "угрозу" национальной безопасности, исходящую от Гаваны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

