Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными

Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными

Помимо украинского урегулирования стороны также обсудили российско-американское экономическое сотрудничество 01.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел переговоры во Флориде с американской делегацией.Он отметил, что в ходе сегодняшней встречи также обсуждались вопросы американо-российской рабочей группы.В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф также прокомментировал сегодняшние переговоры, назвав их продуктивными.Он назвал и других участников сегодняшних переговоров от американской стороны – это глава Минфина США Скотт Бессент, зять президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

