https://sputnik-georgia.ru/20260201/dmitriev-nazval-peregovory-v-mayami-konstruktivnymi-296910397.html
Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными
Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными
Sputnik Грузия
Помимо украинского урегулирования стороны также обсудили российско-американское экономическое сотрудничество 01.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-01T11:12+0400
2026-02-01T11:12+0400
2026-02-01T11:25+0400
в мире
политика
россия
сша
майами
джаред кушнер
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249379582_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_6abe9cdf4df5b2b6213b689e78b96e74.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел переговоры во Флориде с американской делегацией.Он отметил, что в ходе сегодняшней встречи также обсуждались вопросы американо-российской рабочей группы.В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф также прокомментировал сегодняшние переговоры, назвав их продуктивными.Он назвал и других участников сегодняшних переговоров от американской стороны – это глава Минфина США Скотт Бессент, зять президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
майами
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249379582_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_df1179403660fb9b98261feabaf79f2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, россия, сша, майами, джаред кушнер, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, россия, сша, майами, джаред кушнер, обострение ситуации вокруг украины
Дмитриев назвал переговоры в Майами конструктивными
11:12 01.02.2026 (обновлено: 11:25 01.02.2026)
Помимо украинского урегулирования стороны также обсудили российско-американское экономическое сотрудничество
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел переговоры во Флориде с американской делегацией.
"Конструктивная встреча с миротворческой делегацией США", – написал Дмитриев в соцсети X.
Он отметил, что в ходе сегодняшней встречи также обсуждались вопросы американо-российской рабочей группы.
В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф также прокомментировал сегодняшние переговоры, назвав их продуктивными.
"Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование", – написал Уиткофф в соцсети Х.
Он назвал и других участников сегодняшних переговоров от американской стороны – это глава Минфина США Скотт Бессент, зять президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.