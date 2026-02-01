https://sputnik-georgia.ru/20260201/dozhdi-i-shtormovoy-veter-ozhidayutsya-v-zapadnoy-gruzii-v-blizhayshie-dni-296916658.html

Дожди и штормовой ветер ожидаются в Западной Грузии в ближайшие дни

01.02.2026

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Обильные осадки, туман и ветер ожидаются на территории Западной Грузии 3-4 февраля, сообщили в Национальном центре окружающей среды. Над большей частью территории страны будет дуть сильный западный ветер. В высокогорных районах ожидаются снегопады, местами сильные, туман, метели. Высока вероятность образования лавин. На море ожидается шторм в 3-4 балла. Из-за метели, плохой видимости и лавинной опасности движение на некоторых участках дорог могут ограничить. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии. Уровень опасности возникновения природных катастроф расценивается как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

