https://sputnik-georgia.ru/20260201/glava-minobrazovaniya-sliyanie-vuzov-dolzhno-usilit-svyaz-obrazovaniya-s-rynkom-truda-296917731.html

Глава Минобразования: слияние вузов должно усилить связь образования с рынком труда

Глава Минобразования: слияние вузов должно усилить связь образования с рынком труда

Sputnik Грузия

Одна из главных целей этой концепции – координация, концентрация и объединение человеческих и материально-технических ресурсов 01.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-01T20:05+0400

2026-02-01T20:05+0400

2026-02-01T20:12+0400

грузия

новости

общество

гиви миканадзе

тбилисский государственный университет

times higher education

министерство образования и науки грузии

образование в грузии

реформа системы образования в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/10/289021777_0:0:881:495_1920x0_80_0_0_722c3b16f8ccb4859bfa299026d83a64.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Объединение Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов является частью масштабной реформы высшего образования и направлено на повышение качества подготовки специалистов, а также на создание более эффективной и ориентированной на потребности рынка системы вузов, заявил министр образования Грузии Гиви Миканадзе. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили". Кроме того, планируется учредить должность ведущего профессора, который будет отобран в ближайшие месяцы в соответствии с конкретными критериями на основе открытого публичного конкурса, а также будут отобраны ведущие профессора конкретных направлений. По его словам, межведомственная комиссия работала над вопросом концепции высшего образования девять месяцев, а документ, публично представленный премьер-министром, прошел многочисленные обсуждения с целевыми группами, только после этого он был утвержден. Министр отметил, что одна из главных целей этой концепции – координация, концентрация и объединение человеческих и материально-технических ресурсов. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году из политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, гиви миканадзе, тбилисский государственный университет , times higher education, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, реформа системы образования в грузии