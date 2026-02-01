https://sputnik-georgia.ru/20260201/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-1-fevralya-2026-296900179.html

Какой сегодня церковный праздник: 1 февраля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 1 февраля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 1 февраля отмечают день памяти cвятых Макария, Евфрасии, Антония, Арсения, Саввы, Марка и других 01.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-01T01:01+0400

2026-02-01T01:01+0400

2026-02-01T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23892/62/238926293_0:357:3004:2048_1920x0_80_0_0_84c538e26ae3ba7a7a945bb874e25dd6.jpg

Кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре, рассказывает Sputnik Грузия.Макарий ВеликийПо церковному календарю 1 февраля поминают преподобного Макария Великого, Египетского.Родился будущий cвятой в селении Птинапор в Нижнем Египте. Вступив в брак по желанию родителей, он вскоре овдовел. После смерти родителей Макарий, раздав оставшееся имение на их поминовение, стал учеником старца-инока, жившего в пустыне недалеко от села, который наставил его в духовной науке и научил плести корзины.Однажды отшельника обвинили в соблазнении девицы из ближнего села и, вытащив из кельи, избили. Преподобный с великим смирением нес испытание, а деньги, вырученные за свои корзины, безропотно отсылал на прокормление девицы.Невинность блаженного открылась, когда девица, промучившись много дней, никак не могла родить. В муках она призналась, что оклеветала отшельника, и назвала истинного виновника греха.Прожив три года в Фаранской пустыне, Макарий отправился к отцу египетского монашества – Антонию Великому, и долгое время жил у святого, став его преданным учеником и последователем.Затем по совету святого Антония он удалился в Скитскую пустыню, где, едва достигнув 30-летнего возраста, проявил себя опытным, зрелым иноком и прославился подвигами. За преданность православию преподобный во время правления императора Валента (364-378) подвергался преследованию со стороны приверженцев арианского лжеучения, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.Преподобный скончался примерно в 390-391 году. Ему было 97 лет.ЕвфрасияПо церковному календарю 1 февраля поминают мученицу Евфрасию, пострадавшую за веру в начале IV века.Родилась будущая святая в знатной христианской семье в Никомидии. Во время преследования христиан правитель города приказал избить Евфрасию за отказ поклониться идолам, а затем отдал на осквернение воину.Святая, чтобы сохранить непорочность, предложила войну найти траву, которая бы уберегла его от оружия и смерти, объяснив, что волшебной силой обладает лишь трава, полученная из рук девственницы.Воин, поверив Евфрасии, пошел с девушкой в сад. Там она нарвала первую под руку попавшую траву и предложила испытать ее силу на ней. Положив траву себе на шею, она велела воину ударить сильно мечом. Воин исполнил просьбу Евфрасии, и мудрая дева скончалась. Произошло это примерно в 303 году.Макарий АлександрийскийПо церковному календарю 1 февраля поминают преподобного Макария Александрийского – современника и друга Макария Египетского.Родился будущий святой в 295 году. До сорока лет Макарий занимался торговлей, а затем, приняв крещение, удалился в пустыню. Через несколько лет его посвятили в сан пресвитера и поставили настоятелем монастыря "Келлии" в египетской пустыне, где монахи-отшельники жили в безмолвии, каждый отдельно в своей келье.Преподобный, подобно Макарию Египетскому, был великим подвижником и наставником монахов и сотворил много чудес. Он прославился исцелениями больных и одержимых бесами. Скончался святой в 394-395 году. Ему было около 100 лет.Столпник МарткопскийПо церковному календарю 1 февраля поминают преподобного Антония, Марткопского столпника, одного из святых отцов, основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию из Каппадокии в середине VI века.По преданию, преподобный принес в Грузию первый отпечаток на "черепице" с подлинника Едесского изображения Нерукотворного Спаса. Поселившись на уединенной горе, названной в его честь Марткопской, что значит "уединенная", святой Антоний основал там обитель и построил храм в честь Нерукотворного образа Спасителя.Преподобный Антоний последние 15 лет жизни провел на столпе, поэтому его называют столпником Иверской Церкви. Праведника похоронили в построенном им храме. У его гробницы часто происходят исцеления.Архиепископ КеркирскийПо церковному календарю 1 февраля поминают святого Арсения, архиепископа Керкирского (остров Корфу), жившего в VIII веке.Родом будущий святой был из Палестины. Арсений, который вел аскетическую жизнь, был очень образованным человеком и известным духовным писателем.Он составил Канон на елеосвящение, похвальное слово апостолу Андрею и описание страданий великомученицы Варвары.Мудрый архиепископ постоянно защищал паству от неправедного гнева императора Константина Порфирородного (780-797).Савва СторожевскийПо церковному календарю 1 февраля поминают преподобного Савву Сторожевского, Звенигородского – одного из наиболее известных и почитаемых русских святых.Савва Сторожевский, приняв в юности постриг от преподобного Сергия Радонежского, считался его первым учеником. Преподобный, став для всех образом простоты и смирения, приобрел столь глубокую духовную мудрость, что был духовником всему братству в монастыре Сергия.Преподобный, по благословению святого Сергия, стал игуменом обители Успения Божией Матери, построенной Димитрием Донским на реке Дубенке в благодарность за победу над Мамаем. В обители он не изменил своего образа жизни – носил грубую одежду, питался только растительной пищей и спал на полу.По просьбе братии Сергиевой Лавры, преподобный Савва в 1392-м принял игуменство обители, а через шесть лет принял предложение звенигородского князя Юрия основать новый монастырь близ Звенигорода. Монастырь впоследствии назвали Саввино-Сторожевским.Скончался святой в глубокой старости 3 декабря 1406 года. А 1 февраля 1652 года обрели его нетленные мощи.Архиепископ ЕфесскийПо церковному календарю 1 февраля поминают святого Марка Евгеника, архиепископа Ефесского – знаменитого защитника православия. Скончался святой в 1457-м.ИмениныПо церковному календарю 1 февраля именины отмечают Арсений, Антон, Ефим, Марк, Макар, Николай, Федор и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников