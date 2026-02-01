https://sputnik-georgia.ru/20260201/natsionalnye-parki-k-kontsu-2026-goda-zaymut-164-ploschadi-gruzii-296918191.html

Национальные парки к концу 2026 года займут 16,4% площади Грузии

Национальные парки к концу 2026 года займут 16,4% площади Грузии

Sputnik Грузия

В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки 01.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-01T21:22+0400

2026-02-01T21:22+0400

2026-02-01T21:40+0400

грузия

новости

общество

национальный парк

агентство охраняемых территорий

охраняемые территории грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24874/05/248740520_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5f9eb5758b1ee66a04a88644271f8593.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев - Sputnik. Агентство охраняемых территорий планирует увеличить площадь заповедников и Национальных парков в Грузии, заявила заместитель председателя агентства Тамар Хахишвили. В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По ее словам, на этом этапе работы ведутся в нескольких регионах: Рача-Лечхуми-Квемо Сванети, Самегрело-Земо Сванети, Кахети и Имерети. По словам Хахишвили, новые охраняемые территории будут способствовать экономическим возможностям местного населения, особенно в сфере туризма. Самые популярные охраняемые территории Грузии в 2025 году посетили 1,3 миллиона туристов, что на 13% больше по сравнению с данными 2024 года. При этом число иностранных туристов в 2025 году выросло на 14% и составило 735,2 тысячи, а число граждан Грузии, посещавших охраняемые территории, выросло на 12% и составило 515,2 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальный парк, агентство охраняемых территорий, охраняемые территории грузии