Национальные парки к концу 2026 года займут 16,4% площади Грузии

01.02.2026
ТБИЛИСИ, 1 фев - Sputnik. Агентство охраняемых территорий планирует увеличить площадь заповедников и Национальных парков в Грузии, заявила заместитель председателя агентства Тамар Хахишвили. В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По ее словам, на этом этапе работы ведутся в нескольких регионах: Рача-Лечхуми-Квемо Сванети, Самегрело-Земо Сванети, Кахети и Имерети. По словам Хахишвили, новые охраняемые территории будут способствовать экономическим возможностям местного населения, особенно в сфере туризма. Самые популярные охраняемые территории Грузии в 2025 году посетили 1,3 миллиона туристов, что на 13% больше по сравнению с данными 2024 года. При этом число иностранных туристов в 2025 году выросло на 14% и составило 735,2 тысячи, а число граждан Грузии, посещавших охраняемые территории, выросло на 12% и составило 515,2 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
21:22 01.02.2026 (обновлено: 21:40 01.02.2026)
ТБИЛИСИ, 1 фев - Sputnik. Агентство охраняемых территорий планирует увеличить площадь заповедников и Национальных парков в Грузии, заявила заместитель председателя агентства Тамар Хахишвили.
В Грузии 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов.
"Создание новых охраняемых территорий и расширение существующих увеличит общую площадь охраняемых территорий Грузии примерно на 220 тысяч гектаров и в общей сложности достигнет 1, 2 миллиона гектаров, что составляет 16,4% территории страны", - сказала Хахишвили.
По ее словам, на этом этапе работы ведутся в нескольких регионах: Рача-Лечхуми-Квемо Сванети, Самегрело-Земо Сванети, Кахети и Имерети.
По словам Хахишвили, новые охраняемые территории будут способствовать экономическим возможностям местного населения, особенно в сфере туризма.
"На сегодняшний день вблизи охраняемых территорий уже функционирует около 700 гостиниц и 300 пунктов питания" - отметила Хахишвили.
Самые популярные охраняемые территории Грузии в 2025 году посетили 1,3 миллиона туристов, что на 13% больше по сравнению с данными 2024 года.
При этом число иностранных туристов в 2025 году выросло на 14% и составило 735,2 тысячи, а число граждан Грузии, посещавших охраняемые территории, выросло на 12% и составило 515,2 тысячи.