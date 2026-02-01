https://sputnik-georgia.ru/20260201/peregovory-po-grenlandii-nachalis--tramp-296916326.html

Переговоры по Гренландии начались – Трамп

Переговоры по Гренландии начались – Трамп

Sputnik Грузия

Американский лидер неоднократно заявлял, что США должны получить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности 01.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-01T17:50+0400

2026-02-01T17:50+0400

2026-02-01T17:50+0400

в мире

новости

политика

сша

европа

дональд трамп

нато

европарламент

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0c/291728597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11322f263db6972c36850b6a46b16bb8.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по Гренландии.По его словам, Европа хочет, чтобы США получили контроль над островом.Кроме этого, Трамп сообщил, что Вашингтон ведет "серьезные переговоры" с Ираном по его ядерной программе.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте попытался оправдать притязания Трампа на Гренландию, заявив, что в Арктике "существует проблема коллективной безопасности", поэтому НАТО должна заняться вопросом активности России и Китая в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, сша, европа, дональд трамп, нато, европарламент