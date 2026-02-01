https://sputnik-georgia.ru/20260201/peregovory-po-grenlandii-nachalis--tramp-296916326.html
Переговоры по Гренландии начались – Трамп
Американский лидер неоднократно заявлял, что США должны получить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности 01.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по Гренландии.По его словам, Европа хочет, чтобы США получили контроль над островом.Кроме этого, Трамп сообщил, что Вашингтон ведет "серьезные переговоры" с Ираном по его ядерной программе.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте попытался оправдать притязания Трампа на Гренландию, заявив, что в Арктике "существует проблема коллективной безопасности", поэтому НАТО должна заняться вопросом активности России и Китая в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по Гренландии.
"Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку", – сказал он журналистам, запись его слов выложил Белый дом.
По его словам, Европа хочет, чтобы США получили контроль над островом.
Кроме этого, Трамп сообщил, что Вашингтон ведет "серьезные переговоры" с Ираном по его ядерной программе.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте попытался оправдать притязания Трампа на Гренландию, заявив, что в Арктике "существует проблема коллективной безопасности", поэтому НАТО должна заняться вопросом активности России и Китая в регионе.