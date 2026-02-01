https://sputnik-georgia.ru/20260201/podozrevaemyy-v-umyshlennom-ubiystve-zaderzhan-v-tbilisi-296916197.html
Подозреваемый в умышленном убийстве задержан в Тбилиси
Обвиняемый во время ссоры нанес смертельные травмы 55-летнему мужчине тупым предметом 01.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 36-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве, сообщили в ведомстве. По данным следствия, обвиняемый во время ссоры нанес смертельные травмы 55-летнему мужчине тупым предметом. Инцидент произошел в Тбилиси. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции вскоре после случившегося. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
