Премьер Грузии готов провести дебаты со студентами на любую тему

Премьер Грузии готов провести дебаты со студентами на любую тему

01.02.2026

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе готов сесть за стол переговоров и провести публичные дебаты на любую актуальную для общества тему, в том числе образование. Собравшиеся на акцию протеста возле Тбилисского государственного университета в воскресенье, 1 февраля, студенты вызвали Ираклия Кобахидзе на публичные дебаты в любом формате, на любом канале и в прямом эфире. По их словам, в свете политического кризиса в стране у молодежи есть конкретные вопросы, требующие ответов. Акция протеста была посвящена планируемому слиянию двух университетов – ТГУ с Грузинским техническим университетом. По словам главы правительства, именно в таком формате он видит дебаты, которые могли бы начаться в медиапространстве. "Если говорить о реформе образования, я был бы рад сесть за стол переговоров именно с теми людьми, которые называют себя экспертами. С моей точки зрения, некоторые могут быть настоящими экспертами, некоторые – нет, но я готов сесть за стол переговоров со всеми и провести дебаты на любую тему, включая образование", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, пусть на дебаты придут те, кто, например, в социальных сетях, в СМИ или где-либо еще резко критикует эту реформу. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили" в рамках масштабной реформы высшего образования. Объединение университетов, по словам представителей власти, направлено на повышение качества подготовки специалистов, а также на создание более эффективной и ориентированной на потребности рынка системы вузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

