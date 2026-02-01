https://sputnik-georgia.ru/20260201/prestupnost-v-gruzii-v-2025-godu--rasprostranennye-prestupleniya-296876026.html
Преступность в Грузии в 2025 году – распространенные преступления
Согласно материалам МВД, в 2025 году в Грузии значительно выросло число финансовых преступлений и преступлений, связанных с наркотиками 01.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Показатель преступности в Грузии в 2025 году вырос на 8,32% по сравнению с показателями 2024 года, общее же число преступлений составило около 54,1 тысячи, говорится в материалах на сайте МВД. Из 54 134 преступлений, совершенных в 2025 году, раскрыть удалось 70,01%. Это самый высокий уровень раскрываемости преступлений, зафиксированный за последние годы. Самые высокие показатели раскрываемости преступлений зафиксированы в раскрытии таких преступлений, как убийство, взятие в заложники, принуждение, угроза, членство в "воровском мире", его поддержка и финансирование, а также наркопреступления.Также, согласно материалам МВД, в 2025 году в Грузии значительно выросло число финансовых преступлений и преступлений, связанных с наркотиками.При этом в стране не зафиксировано ни одного такого преступления, как препятствование политической, религиозной или общественной деятельности, расовая дискриминация, ограничение прав лиц с ОВЗ, бандитизм, теракт, участие в международном терроризме. Эта тенденция сохраняется уже на протяжении двух лет. Самые распространенные зафиксированные преступления в Грузии в 2025 году: Кроме того, в 2025 году было возбуждено 55 уголовных дел по статьям "Умышленное убийство" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", 126 – "Изнасилование", 1 119 – "Доведение до самоубийства", 5 – "Торговля людьми", 71 – "Незаконное лишение свободы", 13 – "Нечеловеческое обращение" и 150 дел по статье "Нарушение тайны личной жизни". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
