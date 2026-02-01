https://sputnik-georgia.ru/20260201/spiker-parlamenta-gruzii-potreboval-ot-evrodeputata-izvineniy-296914186.html
Спикер парламента Грузии потребовал от евродепутата извинений
Депутат Европарламента призвал Иванишвили, Кобахидзе, а также других политиков правящей партии покинуть страну 01.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Сообщение о лидерах Грузии, опубликованное депутатом Европарламента Михаэлем Галером, нужно либо удалить, либо извиниться, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети. Депутат Европарламента Михаэль Галер в социальной сети призвал основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, а также других политиков правящей партии покинуть страну и позволить подавляющему большинству грузинского народа продолжить свой путь к европейской, а не к советской Грузии. Кроме того, Иванишвили и Кобахидзе он назвал "московскими созданиями". Депутат Галер опубликовал свой пост в качестве комментария к сообщению экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила "Грузинскую мечту" в новой волне арестов, репрессивных законах и угрозах. Парламент Грузии собирается зарегистрировать пакет поправок, предполагающих ужесточение закона "О грантах". Пакет разработан правящей партией "Грузинская мечта".
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Сообщение о лидерах Грузии, опубликованное депутатом Европарламента Михаэлем Галером, нужно либо удалить, либо извиниться, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.
Депутат Европарламента Михаэль Галер в социальной сети призвал основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, премьера Ираклия Кобахидзе, а также других политиков правящей партии покинуть страну и позволить подавляющему большинству грузинского народа продолжить свой путь к европейской, а не к советской Грузии. Кроме того, Иванишвили и Кобахидзе он назвал "московскими созданиями".
"Использование такого глупого, направленного на дегуманизацию языка не унижает лидеров Грузии, а порочит страну, которую представляет этот немецкий политик. Такую серьезную, архаичную ошибку можно исправить, удалив пост и извинившись", – написал Папуашвили.
Депутат Галер опубликовал свой пост в качестве комментария к сообщению экс-президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила "Грузинскую мечту" в новой волне арестов, репрессивных законах и угрозах.
Парламент Грузии собирается зарегистрировать пакет поправок, предполагающих ужесточение закона "О грантах". Пакет разработан правящей партией "Грузинская мечта".