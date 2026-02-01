https://sputnik-georgia.ru/20260201/uchebnyy-tsentr-sgb-gruzii-poluchil-status-akademii-296916060.html
Учебный центр СГБ Грузии получил статус Академии
Учебный центр СГБ Грузии получил статус Академии
Sputnik Грузия
Академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков 01.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-01T15:37+0400
2026-02-01T15:37+0400
2026-02-01T15:37+0400
грузия
новости
общество
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Учебный центр Службы государственной безопасности Грузии преобразован в Академию государственной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Создание академии представляет собой системную реформу и важное институциональное нововведение в сфере государственной безопасности. Магистерская программа по государственной безопасности будет включать как курсы, разработанные в направлении национальной и международной безопасности, так и специальные дисциплины, ориентированные на физическую, тактическую, огневую и психологическую подготовку. К обучению в магистратуре академии смогут поступить лица, имеющие степень бакалавра или эквивалентную академическую степень, на основании результатов общих магистерских экзаменов и внутреннего экзамена, проводимого академией. Обучение будет бесплатным. Кроме того, академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, сгб
грузия, новости, общество, сгб
Учебный центр СГБ Грузии получил статус Академии
Академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Учебный центр Службы государственной безопасности Грузии преобразован в Академию государственной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Создание академии представляет собой системную реформу и важное институциональное нововведение в сфере государственной безопасности.
"Академия получит статус высшего учебного заведения и будет реализовывать годичную магистерскую программу по государственной безопасности, направленную на подготовку специалистов с высококвалифицированными, теоретическими и практическими компетенциями в области безопасности", – говорится в сообщении.
Магистерская программа по государственной безопасности будет включать как курсы, разработанные в направлении национальной и международной безопасности, так и специальные дисциплины, ориентированные на физическую, тактическую, огневую и психологическую подготовку.
К обучению в магистратуре академии смогут поступить лица, имеющие степень бакалавра или эквивалентную академическую степень, на основании результатов общих магистерских экзаменов и внутреннего экзамена, проводимого академией.
Обучение будет бесплатным. Кроме того, академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков.