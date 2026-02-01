https://sputnik-georgia.ru/20260201/uchebnyy-tsentr-sgb-gruzii-poluchil-status-akademii-296916060.html

Учебный центр СГБ Грузии получил статус Академии

Учебный центр СГБ Грузии получил статус Академии

Sputnik Грузия

Академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков 01.02.2026

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Учебный центр Службы государственной безопасности Грузии преобразован в Академию государственной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Создание академии представляет собой системную реформу и важное институциональное нововведение в сфере государственной безопасности. Магистерская программа по государственной безопасности будет включать как курсы, разработанные в направлении национальной и международной безопасности, так и специальные дисциплины, ориентированные на физическую, тактическую, огневую и психологическую подготовку. К обучению в магистратуре академии смогут поступить лица, имеющие степень бакалавра или эквивалентную академическую степень, на основании результатов общих магистерских экзаменов и внутреннего экзамена, проводимого академией. Обучение будет бесплатным. Кроме того, академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

