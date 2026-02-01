Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260201/uchebnyy-tsentr-sgb-gruzii-poluchil-status-akademii-296916060.html
Учебный центр СГБ Грузии получил статус Академии
Учебный центр СГБ Грузии получил статус Академии
Sputnik Грузия
Академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков 01.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-01T15:37+0400
2026-02-01T15:37+0400
грузия
новости
общество
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Учебный центр Службы государственной безопасности Грузии преобразован в Академию государственной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Создание академии представляет собой системную реформу и важное институциональное нововведение в сфере государственной безопасности. Магистерская программа по государственной безопасности будет включать как курсы, разработанные в направлении национальной и международной безопасности, так и специальные дисциплины, ориентированные на физическую, тактическую, огневую и психологическую подготовку. К обучению в магистратуре академии смогут поступить лица, имеющие степень бакалавра или эквивалентную академическую степень, на основании результатов общих магистерских экзаменов и внутреннего экзамена, проводимого академией. Обучение будет бесплатным. Кроме того, академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a21f8f4d145786ba2f736b6a5018f807.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, сгб
грузия, новости, общество, сгб

Учебный центр СГБ Грузии получил статус Академии

15:37 01.02.2026
© Courtesy of State Security Service Of GeorgiaСГБ Грузии
СГБ Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2026
© Courtesy of State Security Service Of Georgia
Подписаться
Академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Учебный центр Службы государственной безопасности Грузии преобразован в Академию государственной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.
Создание академии представляет собой системную реформу и важное институциональное нововведение в сфере государственной безопасности.

"Академия получит статус высшего учебного заведения и будет реализовывать годичную магистерскую программу по государственной безопасности, направленную на подготовку специалистов с высококвалифицированными, теоретическими и практическими компетенциями в области безопасности", – говорится в сообщении.

Магистерская программа по государственной безопасности будет включать как курсы, разработанные в направлении национальной и международной безопасности, так и специальные дисциплины, ориентированные на физическую, тактическую, огневую и психологическую подготовку.
К обучению в магистратуре академии смогут поступить лица, имеющие степень бакалавра или эквивалентную академическую степень, на основании результатов общих магистерских экзаменов и внутреннего экзамена, проводимого академией.
Обучение будет бесплатным. Кроме того, академия получит право реализовывать специальные программы профессионального образования, направленные на углубление профессиональных знаний и развитие навыков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0