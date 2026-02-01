https://sputnik-georgia.ru/20260201/v-gruzii-funktsioniruet-menee-treti-vsekh-zaregistrirovannykh-kompaniy--sakstat-296832296.html

В Грузии функционирует менее трети всех зарегистрированных компаний – Сакстат

В Грузии функционирует менее трети всех зарегистрированных компаний – Сакстат

01.02.2026

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Из 1,1 миллиона зарегистрированных в Грузии бизнес-субъектов активный статус имеют только 26,7%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Под активным статусом подразумевается наличие у компании оборота средств и налоговая история. Согласно данным "Сакстата", из всего зарегистрированного бизнеса 60,5% – это индивидуальные предприниматели, на втором месте – общества с ограниченной ответственностью, а на третьем – акционерные общества. При этом из 667,3 тысячи зарегистрированных индивидуальных предпринимателей активную деятельность ведут только 201,1 тысяча. А вот из общего числа ООО, которых в Грузии зарегистрировано около 377 тысяч, активный статус есть только у 85 тысяч. Среди 3,2 тысячи зарегистрированных акционерных обществ активный статус есть у 844. В Грузии очень простая процедура регистрации бизнеса, которую можно осуществить за один день при наличии регистрации в стране. Проще всего зарегистрировать индивидуальное предпринимательство, в этом случае достаточно заявления с указанием кода деятельности. Для регистрации ООО или АО нужно предоставить также устав компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

