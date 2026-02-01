Зимние Олимпийские игры в Милане – Грузию представят восемь спортсменов

https://sputnik-georgia.ru/20260201/zimnie-olimpiyskie-igry-v-milane---gruziyu-predstavyat-vosem-sportsmenov-296915124.html
2026-02-01T13:25+0400
2026-02-01T13:25+0400
2026-02-01T14:29+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23051/79/230517948_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0c3421e40b1e455a28e5b9599f190f4e.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия будет представлена на XXV Зимних Олимпийских Играх в Милане и Кортине восемью спортсменами в двух дисциплинах – фигурном катании и горнолыжном спорте, сообщили в национальном олимпийском комитете. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля на Олимпийском стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где знаменосцами Грузии будут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис. Что касается церемонии закрытия, которая пройдет в городе Кортина-д'Ампеццо, то знаменосцами станут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури. Грузинскую делегацию на Играх возглавит президент Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Лери Хабелов, а главой миссии в Олимпийской деревне станет президент федерации фигурного катания, член исполнительного комитета Олимпийских игр Мариам Гиоргобиани. Грузинская команда: На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузия была представлена девятью спортсменами в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг доверили горнолыжнице Нино Циклаури и фигуристу-одиночнику Морису Квителашвили. Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2026
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23051/79/230517948_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_9664a6d18be34ca2d5d77885e2d05b13.jpg
13:25 01.02.2026 (обновлено: 14:29 01.02.2026)
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия будет представлена на XXV Зимних Олимпийских Играх в Милане и Кортине восемью спортсменами в двух дисциплинах – фигурном катании и горнолыжном спорте, сообщили в национальном олимпийском комитете.
Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля на Олимпийском стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где знаменосцами Грузии будут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис. Что касается церемонии закрытия, которая пройдет в городе Кортина-д'Ампеццо, то знаменосцами станут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури.
Грузинскую делегацию на Играх возглавит президент Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Лери Хабелов, а главой миссии в Олимпийской деревне станет президент федерации фигурного катания, член исполнительного комитета Олимпийских игр Мариам Гиоргобиани.
Лука Берулава – фигурное катание;
Анастасия Метелкина – фигурное катание;
Ника Эгадзе – фигурное катание;
Анастасия Губанова – фигурное катание;
Диана Дэвис – фигурное катание;
Глеб Смолкин – фигурное катание;
Нино Циклаури – горнолыжный спорт;
Лука Бучукури – горнолыжный спорт.
На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузия была представлена девятью спортсменами в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг доверили горнолыжнице Нино Циклаури и фигуристу-одиночнику Морису Квителашвили.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.