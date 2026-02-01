https://sputnik-georgia.ru/20260201/zimnie-olimpiyskie-igry-v-milane---gruziyu-predstavyat-vosem-sportsmenov-296915124.html

Зимние Олимпийские игры в Милане – Грузию представят восемь спортсменов

Зимние Олимпийские игры в Милане – Грузию представят восемь спортсменов

Sputnik Грузия

Грузинскую делегацию на Играх возглавит президент Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Лери Хабелов 01.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-01T13:25+0400

2026-02-01T13:25+0400

2026-02-01T14:29+0400

спорт

грузия

новости

милан

олимпийские игры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23051/79/230517948_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0c3421e40b1e455a28e5b9599f190f4e.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия будет представлена на XXV Зимних Олимпийских Играх в Милане и Кортине восемью спортсменами в двух дисциплинах – фигурном катании и горнолыжном спорте, сообщили в национальном олимпийском комитете. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 февраля на Олимпийском стадионе "Сан-Сиро" в Милане, где знаменосцами Грузии будут фигуристы Лука Берулава и Диана Дэвис. Что касается церемонии закрытия, которая пройдет в городе Кортина-д'Ампеццо, то знаменосцами станут лыжники Лука Бучукури и Нино Циклаури. Грузинскую делегацию на Играх возглавит президент Олимпийского комитета, олимпийский чемпион Лери Хабелов, а главой миссии в Олимпийской деревне станет президент федерации фигурного катания, член исполнительного комитета Олимпийских игр Мариам Гиоргобиани. Грузинская команда: На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузия была представлена девятью спортсменами в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание. На церемонии открытия Игр право нести национальный флаг доверили горнолыжнице Нино Циклаури и фигуристу-одиночнику Морису Квителашвили. Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

милан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, милан, олимпийские игры