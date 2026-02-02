Часть организаций приравняют в Грузии к партиям – подробности

https://sputnik-georgia.ru/20260202/chast-organizatsiy-priravnyayut-v-gruzii-k-partiyam--podrobnosti-296923002.html
02.02.2026, Sputnik Грузия

В случае получения иностранного финансирования руководитель такой организации будет привлечен к уголовной ответственности
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает изменения в законодательстве, согласно которым в Грузии появится новое понятие "лицо с партийно-политическими целями", на которое распространится закон о партиях. В частности, согласно поправкам в закон "О политических объединениях граждан" лицом с заявленными партийно-политическими целями будет считаться любой субъект, который не зарегистрирован как партия, но по сути своей деятельности и публичным действиям, в том числе участием в формировании и осуществлении политической воли граждан, похож на политическую партию. При этом в законе указано, что объявление организации "лицом с заявленными партийно-политическими целями" может произойти в любой момент без уведомления. На таких субъектов по новому законодательству распространятся правила для партий. Им будет запрещено получать любого вида финансирование из-за рубежа, в том числе пожертвования и услуги, также они будут подотчетны в своей финансовой деятельности Службе государственного аудита. В случае получения иностранного финансирования руководитель такой организации будет привлечен к уголовной ответственности. Изменения вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает изменения в законодательстве, согласно которым в Грузии появится новое понятие "лицо с партийно-политическими целями", на которое распространится закон о партиях.
В частности, согласно поправкам в закон "О политических объединениях граждан" лицом с заявленными партийно-политическими целями будет считаться любой субъект, который не зарегистрирован как партия, но по сути своей деятельности и публичным действиям, в том числе участием в формировании и осуществлении политической воли граждан, похож на политическую партию.
При этом в законе указано, что объявление организации "лицом с заявленными партийно-политическими целями" может произойти в любой момент без уведомления.
На таких субъектов по новому законодательству распространятся правила для партий. Им будет запрещено получать любого вида финансирование из-за рубежа, в том числе пожертвования и услуги, также они будут подотчетны в своей финансовой деятельности Службе государственного аудита.
В случае получения иностранного финансирования руководитель такой организации будет привлечен к уголовной ответственности.
Изменения вступят в силу после принятия парламентом в трех чтениях и подписания президентом Грузии.