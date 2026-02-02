https://sputnik-georgia.ru/20260202/energobirzha-gruzii-podvela-itogi-2025-goda--skolko-elektroenergii-bylo-prodano-296917996.html

Энергобиржа Грузии подвела итоги 2025 года – сколько электроэнергии было продано

Энергобиржа Грузии подвела итоги 2025 года – сколько электроэнергии было продано

Sputnik Грузия

Количество электроэнергии, проданной на бирже, остается небольшим, и основной причиной этого остается наличие ежемесячного балансирования в переходной модели... 02.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-02T10:52+0400

2026-02-02T10:52+0400

2026-02-02T10:52+0400

экономика

грузия

новости

государственная электросистема грузии

энергетика грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/0b/266572117_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_aae2e288abfc8fe3939e0d9255155745.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. На энергетической бирже Грузии в 2025 году было продано 129 754 МВтч электроэнергии, а среднегодовая взвешенная цена составила 131,4 лари/МВт·ч (13,14 тетри/кВт·ч), говорится в отчете работы энергобиржи за предыдущий год. Энергобиржа частично открылась 1 июля 2024 года. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме. Полный запуск, который предполагает отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг, должен был состояться 1 июля 2025 года. По данным энергобиржи, количество электроэнергии, проданной на бирже, остается небольшим, и основной причиной этого остается наличие ежемесячного балансирования в переходной модели рынка. Помимо специфики переходной модели рынка, которая в равной степени касается как покупателей, так и продавцов, участие сторон характеризуется дополнительными особенностями. По данным биржи, в основном спрос на электроэнергию на бирже был намного выше, чем ее предложение. "Несмотря на это, цены, зафиксированные на бирже, всегда были ниже, чем цена балансирующей электроэнергии. Это указывает на более осторожную торговую стратегию покупателей электроэнергии", – отмечено в отчете. Новая биржа – новые возможности Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиарда киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии