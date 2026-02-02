https://sputnik-georgia.ru/20260202/grazhdane-turtsii-razyskivaemye-interpolom-zaderzhany-v-tbilisi-i-batumi-296923169.html

Граждане Турции, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Тбилиси и Батуми

Граждане Турции, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Тбилиси и Батуми

Sputnik Грузия

Задержанные помещены в заключение, и власти Грузии проводят процедуры по их экстрадиции 02.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-02T15:55+0400

2026-02-02T15:55+0400

2026-02-02T15:55+0400

происшествия

грузия

новости

интерпол

турция

тбилиси

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23074/30/230743066_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_dcc582103551e23921f711d9d922f0dd.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Разыскиваемые у себя на родине по красному циркуляру Интерпола четверо граждан Турции задержаны в Тбилиси и Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержанные разыскиваются в Турции по обвинению в незаконном лишении свободы, кражах, умышленном убийстве, незаконном ношении оружия, умышленном причинении вреда здоровью, угрозах, нарушении ПДД, преступлениях, связанных с наркотиками, и подделке документов. Задержанные помещены в заключение, и власти Грузии проводят процедуры по их экстрадиции. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников, и обмена информацией по разным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

тбилиси

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, интерпол, турция, тбилиси, батуми