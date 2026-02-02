https://sputnik-georgia.ru/20260202/grazhdane-turtsii-razyskivaemye-interpolom-zaderzhany-v-tbilisi-i-batumi-296923169.html
Граждане Турции, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Тбилиси и Батуми
Граждане Турции, разыскиваемые Интерполом, задержаны в Тбилиси и Батуми
02.02.2026
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Разыскиваемые у себя на родине по красному циркуляру Интерпола четверо граждан Турции задержаны в Тбилиси и Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии. Задержанные разыскиваются в Турции по обвинению в незаконном лишении свободы, кражах, умышленном убийстве, незаконном ношении оружия, умышленном причинении вреда здоровью, угрозах, нарушении ПДД, преступлениях, связанных с наркотиками, и подделке документов. Задержанные помещены в заключение, и власти Грузии проводят процедуры по их экстрадиции. Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников, и обмена информацией по разным направлениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Разыскиваемые у себя на родине по красному циркуляру Интерпола четверо граждан Турции задержаны в Тбилиси и Батуми, говорится в сообщении МВД Грузии.
Задержанные разыскиваются в Турции по обвинению в незаконном лишении свободы, кражах, умышленном убийстве, незаконном ношении оружия, умышленном причинении вреда здоровью, угрозах, нарушении ПДД, преступлениях, связанных с наркотиками, и подделке документов.
Задержанные помещены в заключение, и власти Грузии проводят процедуры по их экстрадиции.
Грузия активно сотрудничает с Интерполом через Национальное центральное бюро Интерпола в структуре МВД, координируя международный розыск преступников, используя базы данных Интерпола для поиска и ареста преступников, и обмена информацией по разным направлениям.