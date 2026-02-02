https://sputnik-georgia.ru/20260202/grazhdanin-turtsii-zaderzhan-po-obvineniyu-v-vvoze-v-gruziyu-krupnoy-partii-narkotikov-296930665.html

Гражданин Турции задержан по обвинению в ввозе в Грузию крупной партии наркотиков

Гражданин Турции задержан по обвинению в ввозе в Грузию крупной партии наркотиков

Sputnik Грузия

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 02.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-02T22:46+0400

2026-02-02T22:46+0400

2026-02-02T22:46+0400

происшествия

грузия

новости

турция

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_7ddfd4d7af9589f00b57f06636144f25.jpg

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Гражданин Турции задержан на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) по обвинению в незаконной покупке, хранении и ввозе в Грузию особо крупного количества наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства. При обыске личных вещей и дорожной сумки 45-летнего мужчины в качестве вещественных доказательств было изъято 979 таблеток МДМА и 47 капсул, содержащих прегабалин. Расследование ведется по трем статьям УК Грузии: Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, турция, мвд грузии