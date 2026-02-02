https://sputnik-georgia.ru/20260202/grazhdanin-turtsii-zaderzhan-po-obvineniyu-v-vvoze-v-gruziyu-krupnoy-partii-narkotikov-296930665.html
Гражданин Турции задержан по обвинению в ввозе в Грузию крупной партии наркотиков
Гражданин Турции задержан по обвинению в ввозе в Грузию крупной партии наркотиков
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 02.02.2026
ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Гражданин Турции задержан на контрольно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница) по обвинению в незаконной покупке, хранении и ввозе в Грузию особо крупного количества наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе ведомства.
При обыске личных вещей и дорожной сумки 45-летнего мужчины в качестве вещественных доказательств было изъято 979 таблеток МДМА и 47 капсул, содержащих прегабалин.
Расследование ведется по трем статьям УК Грузии:
"Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ";
"Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ";
"Незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".
Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.